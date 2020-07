Kehlens Fußballer wählen neue Führung

Die Fußballabteilung des SV Kehlen hat in ihrer Abteilungssitzung am vergangenen Freitag einen Generationenwechsel vollzogen: Mit Alexander Bernhard und Frank Hildebrand übernehmen zwei langjährige Vereinsmitglieder den Posten von Franz Bernhard, der nach 32-jähriger Funktionärstätigkeit im Verein kürzer treten möchte. Laut Verein haben die Sparten Fußball-Aktiv, AH und Jedermänner ihre Sitzungen noch im März abhalten können, die Gesamtabteilung musste ihr Treffen aber verschieben.

Der Bericht aus den Sparten stand sowohl bei den Aktiven als auch bei der Jugend im Zeichen einer abgebrochenen und nun beendeten Saison 2019/20. Die Landesliga-Mannschaft unter Trainer Bernd Reich stand zum Zeitpunkt des Abbruchs auf einem den Klassenerhalt bedeutenden Rang. Unabhängig davon darf sie sich auf die jetzt anstehende zehnte Saison in der Landesliga freuen, schreibt der Verein. Kehlens Zweite erlebte durch den Nachwuchs sowie die sehr gute Trainer-Arbeit von Thomas Reusser einen deutlichen Aufschwung. Für die kommende Spielzeit wird die Fortsetzung dieses positiven Trends angestrebt. Kehlens Dritte unter Spielertrainer Frank Meschenmoser errang zum dritten Mal in Folge den Meistertitel.

In der Jugendarbeit sticht die sehr gute Entwicklung der B-Junioren heraus, die in der Bezirksstaffel den zweiten Platz belegten und das Halbfinale des Pokals erreichten. Jugendleiter Martin Diemers berichtete von der gut angelaufenen Zusammenarbeit mit dem SV Ettenkirch, mit dem der SVK zusammen eine Spielgemeinschaft von der C- bis zur F-Jugend führt. So wurde die D2 Meister ihrer Spielklasse, die D1 wurde Vizemeister. Ein Höhepunkt für die C-Junioren war sicherlich die Teilnahme am MTU-Cup in Friedrichshafen, wo sie sich mit den großen Namen des europäischen Fußballs messen durften.

Die Entlastung der Führungsmannschaft wurde von SVK-Vorstand Rudi Bucher geleitet. Die Versammlung erteilte alle Entlastungen einstimmig. Bereits im Vorfeld war bekannt geworden, dass sowohl Abteilungsleiter Franz Bernhard als auch Jugendleiter Martin Diemers nebst seinem Partner Daniel Näther nicht mehr zur Wiederwahl kandidierten. Für die zu wählenden Positionen wurden neue Vorschläge präsentiert, einzig die Aufgabe des Jugendkassierers wird kommissarisch von Manuela Herrmann wahrgenommen.

Als neue Abteilungsleitung fungieren nun – nach der komplett einstimmigen Wahl – Alexander Bernhard und sein Stellvertreter Frank Hildebrand. Jugendleiter sind Markus Korn und Reik Pennewitz. Diese neu gewählten Mitglieder komplettieren die bereits im März gewählte Führungsmannschaft um die Sparte Fußball-Aktiv mit Patrick Herrmann, Thomas Büchelmaier und Kassierer Oliver Denkinger sowie AH mit Erich Rist, Martin Beier sowie Kassierer Knut Ehmann. Die Führung der Jedermann-Abteilung liegt weiterhin in den bewährten Händen von Albert Petri. Patrick Herrmann, Maximilian Rieber sowie Mike Marschke wurden anschließend für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Zum Abschluss gab es noch großen Applaus für den langjährigen SVK-Abteilungsleiter Franz Bernhard: Josef Kesenheimer zeichnete seinen Weg seit dem Vereinseintritt 1967 nach. Bernhard war Mitglied der ersten Meistermannschaft 1972 des SVK, die den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte. Nach seinem Wechsel zum TSV Tettnang, mit welchem er zweimal den Aufstieg in die damalige Schwarzwald-Bodensee-Liga schaffte, kehrte er 1980 zum SVK zurück, zunächst als Spielertrainer der ersten Mannschaft. 1988 übernahm Franz Bernhard die Aufgabe des Jugendleiters und brachte damit viel neuen Schwung in die Nachwuchsarbeit des Vereins. Im Dezember 1991 wurde Bernhard zusätzlich zum Spartenleiter der Aktiven gewählt, später 1997 auch zum Abteilungsleiter der gesamten Abteilung. Daraufhin folgten 1993 und 1994 zwei Meisterschaften mit dem Aufstieg in die Bezirksliga. Mehrmals knapp gescheitert ist der Verein in der damaligen Zeit am Aufstieg in die Landesliga. Dieser klappte dann im Jahr 2011 – seither konnte der SV Kehlen die Klasse halten.

Kesenheimer führte aus, dass Franz Bernhard ein bestens bestelltes Haus an eine breit aufgestellte und sehr motivierte Führungsmannschaft an die „nächste Generation“ übergibt. Mit Freude wurde von der Versammlung vernommen, dass Franz Bernhard auch künftig an den Aufgaben der Abteilung mitarbeiten möchte. Als Dankeschön für seine langjährige Arbeit erhielt er ein kleines Erinnerungsgeschenk.