Kehlens Fußballsenioren erkunden Oberstdorf und seine Schanzen

Kehlens AH-Kicker haben am Wochenende bei ihrem Jahresausflug mit 34 Teilnehmern Oberstdorf im Allgäu mit seinen Sehenswürdigkeiten besucht.

Nach einer ersten Pause in Brühl am Alpsee war die Erdinger-Arena das Ziel. Bei einer Führung durch die Schanzenanlagen wurde der Gruppe die Entwicklung des Skispringens nahegebracht. Mit einem Schrägaufzug wurden Kehlens Fußballsenioren anschließend auf die Absprunghöhe von 48 Metern gebracht. Mit teils ängstlichen und erstaunten Blicken wurde die Aussicht des Sprungturms wahrgenommen. Gestärkt haben sich die Teilnehmer in der Oberstdorfer Dampfbierbrauerei bei Schweinshaxen und Bierspezialitäten. Bei zunehmend regnerischem Wetter wurde dann der Aufenthalt in der Gaststätte bei Kaffee, Kuchen und ein paar zusätzlichen Bierchen verlängert.

Seinen Abschluss fand der Tag mit der abendlichen Einkehr in Biegger Vesperstube in Schwarzenbach, bei der die Erlebnisse des Tages nochmals besprochen wurden. Dabei erhielten sowohl AH-Leiter Peter Schmid als auch Busfahrer Heinrich Weishaupt den Dank der Gruppe für einen hervorragend organisierten Tag. Besonders erfreut war Peter Schmid darüber, dass auch eine stattliche Teilnehmerzahl aus der jüngeren AH auf dem Ausflug mit dabei war. „Weiter so“, wünscht er sich diese Verjüngung auch für die kommenden Jahre. jk/Foto: jk (jk)