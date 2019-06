Kehlens B-Junioren holen das Double

Groß war der Jubel, als nach dem Spiel der Bezirkspokal in die Hände von Spielführer Kaan Cesur Aydin gegeben wurde: Die B-Junioren des SV Kehlen haben mit dem Pokalsieg ihre starke Saison gekrönt. In Waldburg gewannen die Schützlinge von Trainer Michael Bodenmüller mit 1:0 gegen die Spielgemeinschaft Oberreitnau. Das Tor des Tages fiel in der 35. Minute durch Luca Rist im Nachschuss nach einem zu kurz abgewehrten Freistoß. Über die gesamte Spieldauer hinweg hatte Kehlen das Spiel laut Mitteilung unter Kontrolle. Es dauerte allerdings fast eine halbe Stunde, bis ernsthafte Torannäherung zu sehen war. Dann ging es aber recht schnell: Nach einer Freistoßflanke von rechts traf Luca Rist im Nachschuss aus zehn Metern ins Tor. Kurz vor der Pause setzte Philipp Metzdorf einen Schuss aus 25 Metern an den Pfosten. Auch nach dem Seitenwechsel brauchte Kehlen eine Weile, bis der Spielfluss da war. Oberreitnau konnte das Spiel anfänglich offen gestalten, doch allmählich stellten sich für Kehlen Chancen ein, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Allerdings wurden selbst beste Tormöglichkeiten nicht genutzt, sodass das Spiel bis zum Schluss spannend blieb. Aufgrund der klaren Feldüberlegenheit und der besseren Spielanlage war Kehlens Sieg aber dennoch hochverdient.