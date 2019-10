Kehlener Schützen machen einen Ausflug ins Mittelalter

Die Schützenabteilung Kehlen hat am vergangenen Wochenende einen Ausflug veranstaltet: Es ging nach Messkirch ins Museum Campus Galli, praktisch direkt ins Mittelalter, schreiben die Vereinsvertreter in einem Bericht. Die Schützen bekamen hier eine ausführliche Führung durch das entstehende mittelalterliche Dorf und erfuhren dabei, dass es noch etwa 40 bis 50 Jahre dauern wird, bis alles aus dem Plan des 9. Jahrhunderts soweit steht. Die Schützen waren interessiert und so dauerte es über vier Stunden bis man sich wieder am Parkplatz von Campus Galli traf. Anschließend ging es noch nach Salem zum Affenberg. Foto: Schützen Kehlen