Kehlen trifft auf den FC Leutkirch

In der Fußball-Landesliga kommt es am Ostersamstag um 15.30 Uhr zum Bezirksduell zwischen dem SV Kehlen und dem FC Leutkirch. Während die Allgäuer zuletzt durch den 3:0-Sieg gegen den Abstiegskonkurrenten FV Altheim wieder Morgenluft im Kampf um den Klassenerhalt wittern, läuft Kehlen Gefahr, in der Tabelle weiter nach hinten durchgereicht zu werden. Die Rückrunde läuft bei der Mannschaft von Trainer Michael Steinmaßl überhaupt nicht nach Plan.

Als Aufsteiger war der FC Leutkirch in der Hinrunde der Landesliga oft knapp und unglücklich als Verlierer vom Platz gegangen. Dies führte dazu, dass die Allgäuer bislang an jedem Spieltag auf einem Abstiegsplatz gestanden haben – teils mit erheblichem Rückstand auf die rettenden Plätze.

Doch gegen Ende der Hinrunde ging offensichtlich der Knopf auf: Zwei Siege im Spätherbst sowie ein weiterer zu Jahresbeginn sorgten dafür, dass der FC Leutkirch wieder Land sieht für den Klassenerhalt. Sechs Punkte beträgt der Rückstand aber immer noch auf den Relegationsplatz: Daher ist der FC Leutkirch am Samstag in Kehlen fast zum Sieg gezwungen, um den Rückstand schnellstmöglich verkürzen zu können.

Den SV Kehlen erwartet somit eine im Aufwind befindliche begeisterungsfähige Truppe, die von Taktik-Fuchs Bruno Müller trainiert wird. Kehlen – derzeit Tabellensiebter – hat mittlerweile überhaupt nichts mehr zu verschenken. Noch ist vom stattlichen Vorsprung aus der Winterpause auf die hinteren Plätze etwas Rest verblieben, doch von Spieltag zu Spieltag ist diese Reserve geschmolzen. Auch die Steinmaßl-Truppe muss daher den Sieg am Ostersamstag anstreben, um in dieser Saison in der Tabelle nicht nochmals richtig hinten reinzurutschen.