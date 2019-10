Kehlen scheitert an Straßbergs Defensive

Mit einer guten Abwehrleistung und einem starken Torhüter Christopher Kleiner hat der TSV Straßberg drei Punkte aus Kehlen entführt und durch den 3:1-Sieg Anschluss an das hintere Mittelfeld in der Tabelle gefunden. Kehlen hingegen ging nach fünf Spielen ohne Niederlage erstmals wieder geschlagen vom Feld.

Dabei hätte es nach den Worten von Bernd Reich so nicht kommen müssen. Seine Mannschaft begann stürmisch und hatte in der ersten Viertelstunde Chancen, die seine Offensivreihe durchaus zu mehr als einem Tor hätte nutzen können. Zweimal landete der Ball an der Latte (8.), zwei weitere Male brachte der SVK den Ball in guter Position nicht im Tor unter. Straßberg zeigte sich hingegen deutlich entschlossener vor dem gegnerischen Tor. Die erste Möglichkeit nutzte Edgar Huber nach 16 Minuten zum 0:1, als er eine Kopfballvorlage von Marc-Philipp Kleiner im Tor des SVK unterbrachte.

Kehlen kam nur sechs Minuten später zum Ausgleich: David Bernhard spielte Jonas Klawitter im Strafraum an, dieser tanzte die TSV-Abwehr aus und schoss flach zu seinem zehnten Saisontor ein. Doch bereits zu diesem Zeitpunkt war klar erkennbar: Der Schwung des SVK aus der Anfangsphase war dahin, Straßberg war nun im Spiel präsent. Verschärft wurden die Kehlener Schwierigkeiten durch die verletzungsbedingte Auswechslung von Abwehrchef Giovanni Paris (30.). Da Trainer Bernd Reich bereits auf Torhüter Ünal und Innenverteidiger Dominik Blaser verzichten musste, wurde die SVK-Defensive damit weiter geschwächt. Und dies spielte dem TSV Straßberg gehörig in die Karten: Eine misslungene Abseitsfalle der Kehlener Hintermannschaft nutzte Huber mit einem Konter vier Minuten vor der Pause zum 1:2.

In der zweiten Hälfte stand Straßbergs Torhüter Christopher Kleiner im Mittelpunkt: Mit zwei spektakulären Paraden verhinderte er Kehlener Treffer (51., 73.). Dazwischen lag das 1:3 für den TSV. In der 64. Minute traf erneut Edgar Huber mit einen Kopfball nach Eckball. Der Rest war bemühtes Anrennen der Kehlener, die aber oftmals in einer dichtgestaffelten Hintermannschaft Straßbergs hängen blieben. Mit der konzentrierten Defensivleistung verdiente sich der TSV die drei Punkte redlich – Kehlen hingegen wurde vorerst auf seinem Marsch ins Tabellenmittelfeld gestoppt. Am nächsten Samstag trifft Kehlen beim Gastspiel in Nusplingen erneut auf eine Mannschaft aus der unteren Tabellenregion.