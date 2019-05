Kehlen lässt die Entscheidung liegen

„Zwei unnötig verschenkte Punkte“ sah Kehlens Trainer Michael Steinmaßl nach dem Spiel gegen den Tabellennachbarn aus Straßberg. 2:2 lautete der Endstand der Landesligapartie, doch über weite Strecken hatte Gastgeber Kehlen mehr vom Spiel und nach der Pause auch mehrfach die Chancen zur Vorentscheidung. Straßberg wechselte in der 67. Minute drei Mal aus und brachte damit sehr viel mehr Qualität in sein Spiel. Damit gelang den Gästen in der Nachspielzeit noch der Ausgleichstreffer.

David Bernhard vergab nach acht Minuten den Führungstreffer, als er aus kurzer Entfernung übers Tor schoss. Besser machte es Nikolai Hack: Er schloss in der 28. Minute seinen Lauf auf den Torhüter zu mit dem 1:0 ab. Straßbergs Christoph Müller schraubte sich nach einer Flanke vom rechten Flügel am höchsten und erzielte per Kopf das 1:1 (38.).

Ein Geschenk der Gästeabwehr bedeutete den neuerlichen Führungstreffer des SVK fast mit dem Pausenpfiff: Torhüter Florian Eisen ließ einen eigentlich ungefährlichen Ball durch die Finger ins Tor rutschen. Nach der Pause blieb Kehlen am Drücker, vergab aber in der Auftaktviertelstunde einige Möglichkeiten zum dritten Treffer und somit zur möglichen Vorentscheidung.

Dies sollte sich noch spät rächen: in der Nachspielzeit bekam Straßbergs Daniel Holzmann vor dem Tor den Ball aufgelegt, er hämmerte den Ball aus sieben Metern Entfernung unter die Latte zum Ausgleich. Und es hätte für Straßberg sogar noch besser kommen können: in der 95. Minute parierte Kehlens Torhüter Patrick Herrmann einen Kopfball nach einem Freistoß.

Auch wenn Kehlen das Spiel hätte für sich entscheiden können: Aufgrund der Leistungssteigerung des TSV in der Schlussphase ist deren Punktgewinn nicht unverdient, schreibt der SV Kehlen in einer Pressemitteilung.