Kehlen kommt zu einer Nullnummer in Ostrach

Viel Hausmannskost, wenig Delikatesse, keine Würze durch Tore im Spiel: Bei der Nullnummer im Ostracher Buchbühlstadion am Samstagnachmittag haben die 200 erschienenen Zuschauer wenig Schmackhaftes serviert bekommen. Beide Mannschaften hatten einige wenige Tormöglichkeiten, konnten aber keine davon zum entscheidenden Treffer nutzen.

Die Trainer hatten vor dem Spiel noch Änderungen in ihren Aufstellungen vorzunehmen. Auf Kehlener Seite fehlten Marcel Scheuböck und Jonas Klawitter, während Ostrach auf Spielmacher Markus Gipson verzichten musste. Den besseren Start in diese Partie hatte Kehlen: Benedikt Böning bekam nach acht Minuten den Ball nach einer abgefälschten Flanke auf den Fuß. Doch setzte er den Ball etwas überhastet hoch über das Tor.

Ostrachs beste Tormöglichkeit hatte Sammy Guglielmo nach 61 Minuten, als er nach einer schönen Kombination freigespielt wurde. Er scheiterte im Eins-gegen-Eins an SVK-Torhüter Serkan Ünal, der mit dem Fuß parieren konnte. In der Nachspielzeit platzierte David Bernhard noch einen Kopfball aufs FCO-Tor. Doch Verteidiger Christian Luib kratze den Ball von der Torlinie.

Beide Mannschaften konnten sich insbesondere in der Schlussviertelstunde nicht von einer Hektik im Spiel lösen, die durch viele Fehlpässe und einige nicklige Aktionen beidseits entstanden. Ostrach musste die letzten zwölf Minuten in Unterzahl überstehen, nachdem Ladislav Varady nach einem wiederholten Foulspiel Gelb-Rot sah. Am Ende ist das Ergebnis für den Spielverlauf sicher zutreffend. Einen Sieger hatte diese Partie nicht verdient.