Kehlen hat noch viel Luft nach oben

Mit einer durchwachsenen Leistung hat der Fußball-Landesligist SV Kehlen die Klippe in der ersten Runde des Verbandspokals beim SC Unterzeil-Reichenhofen umschifft. Beim 2:0-Sieg im Allgäu war Kehlen zwar ungefährdet, Trainer Bernd Reich sah aber noch viel Luft nach oben.

„Das war eine unkonzentrierte Leistung. Mit vielen kleinen Fehlern haben wir uns das Leben selber schwer gemacht“, sah Trainer Bernd Reich den Spielverlauf realistisch. „Unterzeil hatte durchaus Kontergelegenheiten, die wir besser verhindern müssen.“ So stockte dem Kehlener Trainer in der zwölften Minute der Atem, als Unterzeils Chris Dreher alleine auf Torhüter Stritt zulief. Kehlens Schlussmann blieb aber Sieger im Eins-gegen-Eins. Doch das war über lange Zeit auch die einzige Gelegenheit für den Kreisligisten, der im Finale des Bezirkspokals gegen den TSV Eschach verloren hatte. Weil Eschach als Landesliga-Aufsteiger automatisch für den Verbandspokal qualifiziert war, durfte Finalist Unterzeil nachrücken. Mit zunehmender Spielzeit fand Kehlen am Samstag aber ins Spiel, in der Schlussminute der ersten Hälfte fiel der Führungstreffer: Jonas Klawitter überlupfte den Torhüter.

Nach dem Seitenwechsel hatte Unterzeil nochmals eine gute Phase. In der 61. Minute strich ein abgefälschter Schuss von Chris Widler knapp übers Tor. Doch dann ließen die Kräfte bei den Allgäuern nach, Kehlen kam zu besten Möglichkeiten. Das Spiel hätte schon früher entschieden sein können, doch erst in der 89. Minute sorgte André Stetter für das 2:0. „Wir sollten uns in Runde zwei deutlich steigern“, meinte Reich. Denn da wartet am Samstag schließlich der VfB Friedrichshafen.