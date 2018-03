„Helden unserer Jugend“ hat am Gumpigen der Kostümierungsvorschlag für die Rathaus-Besatzung gelautet. Gewohnt einfallsreich, was die Mitarbeiter daraus machten – von Mister Spock (Axel Beutner) bis zur „bezaubernden Jeannie“ (Ursula Braunger-Martin). Doch nicht nur in der Vergangenheit ließ sich an diesem Vormittag schwelgen, der in die Machtübernahme der Narren mündete. Gemeinderätin Anita Scheibitz bot „günstig“ und hochaktuell gelbe Säcke wohlfeil: „Nur einmal benutzt, nur zwei Euro“ war sie sich sicher, dass der nächste Engpass nicht lange auf sich warten lässt.

Als „Robin Hood“ war Bürgermeisterin Elisabeth Kugel unterwegs – zumindest bis die Narren kamen. Hangenweible, Schussenbole und Brochenzells Masken hatten ihre eigenen Vorstellungen zur Kostümierung – fehle den Kehlenern doch von je her eine Prinzessin. Einen Prinzen habe es bis 1964 gegeben – und als Neuauflage kam der verspätete Zunftmeister Berthold Sommerfeld zum Zug. „Er steht am geschlossenen Bahnübergang in Kehlen“, hatte sein Brochenzeller Kollege Ralf Müller gemutmaßt.

Dankbar, „dass ihr mich verschont habt“

Kaum im Rathaus eingetroffen erlebte Sommerfeld die Metamorphose der neuen Rathaus-Chefin von „Robin Hood“ zur Prinzessin Elisabeth I., die als solche mit Prinz Berthold am Sonntag die Narrenmesse in Brochenzell besuchen wird.

„Glück, Zuversicht und Leidenschaft“ hatten die Wünsche für die Bürgermeisterin gelautet, an sie gerichtet war selbstredend jener, dass es mit dem Vereinsheim der Brochenzeller Narren endlich etwas werden möge.

Elisabeth Kugels Dank war der Narrenschar sicher, „dass ihr mich heute verschont habt“. Kaum vier Wochen im Amt müsse sie dieses schon wieder abgeben – was aber keine Klage sein sollte. Denn schließlich habe sie ja versprochen, die Bürger zu beteiligen – auch die Narren, wenngleich die das Rathaus sicher geschenkt wollten. Was aber keinen Groll hervorrief, sondern Freude über die Gäste: „Lasset es euch gut gange“, grüßte Kehlens Prinzessin – was dank reichlicher Bewirtung auf den Gängen durchaus möglich war.

Für Stimmung hatte der Fanfarenzug Brochenzell gesorgt. Beflügelt dürfte ihn haben, dass ein Nachwuchsvertreter beim Kostümwettbewerb der Grundschule vorne lag.

