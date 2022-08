Kehlen feiert am Sonntag die Heilige Verena

Das Verenafest in Kehlen findet am Sonntag, 4. September, zum 20. Mal auf dem Vorplatz der Kirche statt. Dabei sind der Kirchenchor unter Leitung von Brigitte Götz, die Musikkapelle Kehlen mit Dirigent Thomas Ruffing, aber auch die Fahnenabordnungen der Vereine. Der Festgottesdienst zu Ehren der Heiligen Verena beginnt um 9.30 Uhr, gefolgt vom fröhlichen Beisammensein beim Frühschoppen mit der Musikkapelle. Fürs leibliche Wohl sorgt der Kirchengemeinderat.

Beim Verenafest in Kehlen feiern die Menschen immer am Sonntag nach dem 1. September ihre Kirchenpatronin. Für ihre Mitmenschen hat sich Verena eingesetzt, barmherzig Hilfe geleistet an Kranken und Armen und ihr Leben allein danach ausgerichtet.Sich umeinander sorgen, Freude schenken und beisammen sein – das ist auch das Erfolgsrezept des Kehlener Kirchenfests. Jung und Alt feiern zusammen den Gottesdienst, lauschen der Musik und freuen sich über die Abordnungen der Vereine, die in ihren Uniformen und prächtigen Fahnen an das Leben in dieser Gemeinschaft erinnern.

Stolz halten sie das Brauchtum hoch, das sie verbindet und im Glauben ihre Gemeinschaft feiern lässt. So ist es bei den Sportlern, den Musikanten, den Soldatenkameraden und der Feuerwehr. Und natürlich bei den Blutreitern, die seit 1923 das „Heilige Blut“ ehren, mit Kirchgängen, Fahnen, Standarten und Blutritten. In der „Lochbruck“ wurde die Gruppe damals gegründet und hatte schon im ersten Jahr 20 Mitglieder. 1924 war ihr erster Blutritt in Weingarten samt der heimischen Musikkapelle. Mit Frack und Zylinder treten sie bis heute dort an und begleiten das „Heilige Blut“ stolz durch Straßen und Flure.

„Das ist uns eine Ehre“ sagt Franz Aggeler, der 14 Jahre lang die Blutreiter sehr gewissenhaft und mit viel Herzblut anführte. Mit Stolz und Ehrfurcht blickt er auf diese Jahre und seine Blutreiter, auch wenn es manchmal schwer war, genügend Pferde zu bekommen und alles zu organisieren. Waren früher die Pferde auf den Höfen zuhause, verlor sich dies im Wandel der Zeit. „Doch jeder Einsatz war es wert“, sagt Aggeler heute mit Blick auf die Kameraden, die mit ihm diese Aufgaben meisterten und die Leidenschaft mit ihm teilten.

Im Oktober 2021 gab er sein Amt an Max Vetter weiter. Pfarrer Josef Scherer und die ganze Kirchengemeinde sagen Franz Aggeler herzlich Dankeschön und wünschen Max Vetter gutes Gelingen.