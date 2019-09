Kehlen empfängt den Tabellenführer

Auf den SV Kehlen wartet am heutigen Samstag, 15 Uhr, eine schwere Aufgabe: Zum ersten Mal gastiert der FC 07 Albstadt beim SV Kehlen – und er reist als Tabellenführer an. Durch die Konstellation in der Tabelle sind die Gäste klarer Favorit, denn der SV Kehlen wartet noch auf seinen ersten Saisonsieg.

Nach dem unglücklichen Abstieg aus der Verbandsliga, welcher die Zollernalbler mehr als zehn Jahre angehörten, ist die Mannschaft von Trainer Alexander Eberhart recht schnell in die Spur gekommen. Vier klare Siege – darunter beim VfB Friedrichshafen – sowie eine knappe Niederlage beim FV Ravensburg II zeigen, wo die Reise hingehen soll: der sofortige Wiederaufstieg ist das Ziel. Möglich ist dies mitunter auch, weil im wesentlichen der Kader nach dem Abstieg zusammengeblieben ist. Hinzu gekommen ist Denis Banda, der aus Montenegro kam und in fünf Spielen bereits viermal getroffen hat.

Noch nicht richtig in der Saison angekommen ist hingegen der SV Kehlen. Nach dem spielfreien Wochenende soll nun ein kleiner Neuanfang gemacht werden. Die Enttäuschung aus dem Spiel gegen Weingarten, als nur ein glückliches Unentschieden gelang, sollte jetzt verarbeitet sein. Dass der SV Kehlen Fußball spielen kann, hat er auch in dieser Saison schon bewiesen. Allerdings waren in den Spielen gegen Mengen und Friedrichshafen die 30 Minuten, in denen der SVK am Drücker war, zu wenig. Nun gilt es, über 90 Minuten eine stabile Leistung zu zeigen.

Dabei muss Trainer Bernd Reich die Mannschaft wieder auf mehreren Positionen umbauen. Benedikt Böning fehlt urlaubsbedingt, Dennis Horvat laboriert an einer Verletzung. Christian Bernhard sucht nach überstandener Krankheit den Anschluss. In der Defensive dürfte aber die Mannschaft komplett an Bord sein – und auf eine verlässliche Hintermannschaft wird gegen den Tabellenführer sicher viel ankommen.