Kehlen: Autofahrer missachtet Vorfahrt

Auf der Kreuzung See-/Pestalozzistraße in Kehlen ist es am Dienstag kurz vor 7 Uhr zu einem Unfall gekommen, wie die Polizei mitteilt. Ein auf der Pestalozzistraße fahrender 77-jähriger Mann wollte mit seinem Toyota links in die Seestraße (B 30) einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 47-jährigen Dacia-Fahrers, der in Richtung Meckenbeuren unterwegs war. Es kam zur Kollision.

Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision weiterhin fahrbereit.