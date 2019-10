Katie Freudenschuss bittet zur One-Woman-Show

Der Kulturkreis Meckenbeuren präsentiert am Freitag, 18. Oktober, Katie Freudenschuss mit ihrem Programm „Einfach Compli-Katie!“. Die Kabarettistin ist dann ab 20 Uhr im Kulturschuppen am Gleis 1 zu Gast, heißt es in einer Ankündigung.

Katie Freudenschuss ist zurück mit ihrem zweiten Bühnenprogramm „Einfach Compli-Katie!“. Gewohnt wort- und stimmgewaltig zeigt die Kabarettistin, Pianistin und Sängerin musikalisch und sprachlich ihre zahlreichen Facetten und Talente. Unterschiedliche Stile, Dialekte und Charaktere verweben sich zu einer impulsiven und abwechslungsreichen One-Woman-Show. Katie besticht durch ihre herausragende Musikalität, Beobachtungsgabe und Schlagfertigkeit, so die Ankündigung weiter. Inspiriert von einem Tagebuch, das auf mysteriöse Art und Weise in ihren Besitz geriet, kreiert die Hamburgerin mit österreichisch-hessischen Wurzeln einen ebenso poetischen wie satirischen Abend über Liebe und Frauengold, Melania Trump, Kalenderweisheiten und political awareness.

Berührend, komisch und überraschend entwickelt die Entertainerin die Show auf verschiedenen Erzähl- und Zeitebenen und zieht das Publikum in ihren Bann. Dabei ist jeder Abend anders und einzigartig, denn das Publikum wird Teil der Geschichte, heißt es in der Vorschau weiter.