Kathrin Schütz ist neie BMG-Geschäftsführerin

Kathrin Schütz ist von der Gesellschafterversammlung am 14,. April als neue Geschäftsführerin der Bürgerservice Meckenbeuren GmbH (BMG) bestellt worden. Sie tritt die Nachfolge von Jörg Schuler an, der seine Tätigkeit zum 31. März vollendete, wie dei GmbH mitteilt.

Kathrin Schütz war von September 2016 bis zu ihrer Elternzeit im Jahr 2019 Hauptamtsleiterin der Gemeinde Meckenbeuren. Mittlerweile ist sie in Teilzeit wieder bei der Gemeinde Meckenbeuren tätig und hat zum 1. April die neu gegründete Stabstelle „Digitalisierung und Sonderaufgaben“ übernommen.

Die zukünftigen Aufgaben von Kathrin Schütz bei der BMG beinhalten die Steuerung des Betriebs im „Handlungsfeld Kultur“ der Gemeinde Meckenbeuren und die Koordination der Veranstaltungen im Kultur am Gleis 1 (KAG1). Dies findet in enger Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis Meckenbeurenstatt, der sich in bewährter Weise um die Programmzusammenstellung und Künstlerakquise kümmert sowie die Gastgeberaufgaben ausfüllt. In Pandemiezeiten ist hier vor allem auch Flexibilität im Hinblick auf die Hygienekonzeption und die Umplanung von Veranstaltungen gefragt.