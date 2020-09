Katholischer Frauenbund wandert auf dem Jakobusweg

Bei strahlendem Sonnenschein haben sich zahlreiche Frauen mit dem Katholischen Frauenbund auf den Weg gemacht um auf dem Jakobusweg von Weingarten nach Brochenzell zu wandern. 22 Kilometer waren dabei zu bewältigen.

Mit Zug und Bus kamen wir nach Weingarten. Über den Friedhof führte der Weg zur Kreuzbergkapelle. Nach der Begrüßung und einem Impuls ging es steil bergauf zum Kreuzberg und von dort hinauf in den Wald auf den Weg zum Wildgehege nach Ravensburg. „Schön ist der Weg durch den morgendlichen Wald gewesen, am Ende belohnt mit einem Blick auf das Schussental“. erklären die Teilnehmer. Dann ging es hinab in die Stadt Ravensburg, wo sich die Wanderer an der St.Jodokkirche mit einer kleinen Gruppe von Frauen trafen, die erst ab hier mitwandern wollten.

Eine kurze Betrachtung in der Kirche und dann hinauf in die Weststadt, wo im Wald auf dem Gelände des Waldkindergartens das Mittagsvesper verspeist wurde.

Auf schattigen Waldwegen, durch den Hotterlochtobel bei Oberzell kam die Gruppe wieder auf vertrautere Wege in den Brochenzeller Wald um über den Betonweg und an der Schussen entlang müde und zufrieden in der Kirche in Brochenzell anzukommen, erklärt der Frauenbund in der Pressemitteilung.

Ein kurzes Dankgebet zum Abschluss und dann noch ein gemütliches Beisammensein im Schloss. Müde aber glücklich mit der Hoffnung im nächsten Jahr wieder dabeisein zu können gingen die Mitglieder des Katholischen Frauenbundes auseinander.