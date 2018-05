Katharina Kraft ist neue Chefärztin

Seit Jahresbeginn gibt es eine neue Chefärztin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der St. Lukas-Klinik. Katharina Kraft hat diese Position von Sebastian Schlaich übernommen, der sie aus Krankheitsgründen abgegeben hat.

Katharina Kraft ist Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde sowie Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Sie ist bereits seit 2009 in der Klinik beschäftigt, seit 2013 als leitende Oberärztin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Zuvor war sie in Kliniken in Ansbach, Friedrichshafen, Tübingen und Konstanz tätig. Mit ihrer umfassenden Fachkompetenz und ihrer menschlich-zugewandten Persönlichkeit stellt sie die Kontinuität in der Behandlung der besonderen Patienten sicher, wie die Stiftung Liebenau schreibt.

Drei Stationen mit 22 Betten

Sebastian Schlaich wirkt weiterhin an der ambulanten fachärztlichen Patientenversorgung der Klinik mit und bleibt in der Geschäftsführung der Liebenau Kliniken zusammen mit Irmgard Möhrle-Schmäh. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie der St. Lukas-Klinik werden Kinder und Jugendliche mit Behinderungen behandelt, die an psychischen Störungen sowie zusätzlichen neurologischen oder anderen organischen Erkrankungen leiden. Das Angebot umfasst derzeit drei Stationen. Das sind die Kinder-, Jugend- und Eltern-Kind-Station. Sie alle haben zusammen insgesamt 22 Betten sowie eine psychiatrische Institutsambulanz.

Ab September 2018 wird das Angebot um eine Tagesklinik mit acht Plätzen erweitert, wie die Pressemitteilung der ssstiftung Liebenau endet.