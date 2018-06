Karten für Poetry Show am Gleis 1 zu gewinnen

Bei Kultur am Gleis 1 macht am Donnerstag, 28. Juni, die Poetry Show Station. Ein Wortkonzert spezial ist dann ab 20 Uhr im Kulturschuppen zu erleben, gespickt mit Größen aus der deutschen Poetry-Slam-Szene, kündigt es der Veranstalter an. Zu sehen und hören sind Jaromir Konecny aus München, Stef (Bochum), Josefine Berkholz (Leipzig) und Simeon Buß – Sim Panse aus Bremen.

Die Schwäbische Zeitung verlost drei Mal zwei Karten für die Veranstaltung. Wer mitmachen will, schreibt am Mittwoch, 20. Juni, bis 23.59 Uhr an die Adresse redaktion.tettnang@schwaebische.de und beantwortet folgende Frage:

An welchem Gleis sind in Meckenbeuren immer wieder namhafte Künstler zu Gast?

Die drei Gewinner werden per Mail von der SZ benachrichtigt.