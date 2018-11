Franz von Suppe, Johann Strauß, Sepp Tanzer – große Namen erklingen beim Herbstkonzert des Musikvereins Brochenzell am Samstag, 24. November. Dazu lädt der Verein alle Musikfans, Freunde und Gönner der Brochenzeller Kapelle sowie die Gemeinde um 19 Uhr in die Humpishalle ein. Einlass ist ab 18 Uhr.

Auch in diesem Jahr haben die Musiker gemeinsam mit ihrem Dirigenten Heinrich Haas wieder ein vielversprechendes Programm zusammengestellt, das in den vergangenen Wochen in intensiver Probenarbeit einstudiert wurde, heißt es in einer Mitteilung des Musikvereins.

Im ersten Teil des Abends steht unter anderem die „Pique Dame“ von Franz von Suppe auf dem Programm, bei der die Brochenzeller Kapelle gleich ordentlich in die Klappen und Ventile greifen muss. Weiter geht es mit dem Klassiker von Sepp Tanzer „Tirol 1809“ ein Stück in drei Sätzen und mit der „Annen Polka“ von Johann Strauß endet der erste Teil.

In der Pause gibt es wie gewohnt Kleinigkeiten zu Essen, während der Abend mit einer modernen Auswahl an Werken weitergeht: Die Komposition „Fiskinatura“ enstand als Auftragswerk für die Musikkapelle Fischen im Allgäu im Jahr 2010 anlässlich des 1150-jährigen Dorfjubiläums. Gefolgt von der „Bohemian Rhapsody“, die vom Komponisten und Rocksänger Freddy Mercury geschrieben wurde. Darauf folgen mit „Cuban Sound“ und „Oye como va“ Rhythmen aus der Karibik. Mit Melodien aus der Rockoper „Jesus Christ Superstar“ entlässt der Verein die Gäste aus dem Herbstkonzert, nicht aber aus der Humpishalle, denn dort gibt es im Anschluss an das Konzert noch kühle Getränke, heißt es weiter.

Wie immer möchte die Brochenzeller Kapelle auch der Jugend eine große Bühne bieten: Vorab den „alten Hasen“ wird das gemeinsame Jugendblasorchester Brochenzell, Ettenkirch, Kehlen, Meckenbeuren und Musikschule unter der neuen Leitung von Caria Wielath, mit einer modernen und anspruchsvollen Auswahl an Stücken zu hören sein.