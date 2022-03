Kandidat Sebastian Hanser nennt Termine für Treffen

Angekündigt und inzwischen auch eingereicht hat Sebastian Hanser seine Bewerbung für das Bürgermeisteramt in Meckenbeuren. In den folgenden Wochen will er laut Pressetext „unsere Bürgerinnen und Bürger näher kennenlernen, meine Ziele für die nächsten acht Jahre erläutern sowie die Gedanken, Anregungen und Kritiken im gegenseitigen Austausch behandeln.“ Was seinem Empfinden nach „am besten in persönlichen Gesprächen“ gelinge. „Ein reger Austausch bedeutet mir viel und sorgt dafür, dass beide Seiten einer Medaille betrachtet werden. Denn erst dann ist es möglich die Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen und ein bestmögliches Ergebnis für die Betroffenen und die Gemeinde zu erzielen.“

Mit eigener Homepage vertreten

Möglich ist dies vor Ort am Donnerstag, 10. März, im Vereinsheim des SV Kehlen, am Dienstag, 22. März im Vereinsheim des TSV Meckenbeuren, am Donnerstag, 7. April, im Vereinsheim des VfL Brochenzell sowie am Montag, 11. Aprtil im Gasthof zum Hirsch in Liebenau, jeweils ab 18 Uhr.

Zudem bietet Hanser mit Blick auf die Bürgermeisterwahl am 15. Mai fünf Termine für Online Zoom Veranstaltungen (Meeting-ID: 875 9682 8960) an. Allen Interessierten will er so die Möglichkeit geben „mich kennen zu lernen und sich angeregt mit mir auszutauschen“. Jeweils von 18 bis 19 Uhr ist das möglich an den Donnerstagen 3., 17. und 31. März sowie am 14. und 28. April.