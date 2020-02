Kajak fahren auf dem tiefsten See der Erde

Einen Multimedia-Vortrag von Alexander Schmid mit dem Titel „Mit dem Kajak in den wilden Norden des Baikalsees“ gibt es am Freitag, 13. März, ab 19 Uhr bei Baumhauer Outdoorsport zusehen und zu hören. Kartenvorverkauf bei Baumhauer Outdoorsport im Geschäft. Tickets kosten acht Euro. Der Erlös geht laut Veranstalter an die DLRG Ortsgruppe Meckenbeuren. Im Juni 2019 erfüllten sich neun Paddler des Rastatter Kanuclubs (RKC) und eine Paddlerin aus Fischbach am Bodensee einen Traum: einmal den sibirischen Baikalsee befahren. Der Baikal ist mit 1642 Meter der tiefste See der Erde. Mit 673 Kilometern Länge und 82 km Breite ist seine Fläche 50-mal so groß wie die des Bodensees. Er enthält ein Fünftel der gesamten Süßwasserreserve der Erde, so viel wie die großen amerikanischen Seen zusammen. Mit dem Flugzeug und der Transsibirischen Eisenbahn dauerte allein die Anreise fast vier Tage. Es folgte die Paddeltour in der sibirischen Wildnis, fernab jeder Zivilisation. Nach elf Tagen und 262 Paddel-Kilometern auf dem See ging es zurück in die Zivilisation. Die gesamte Tour sei ein einmaliges Erlebnis gewesen, schreiben die Teilnehmer. Die Eindrücke von dieser Tour werden nun am 13. März in einer Multimediashow bei Baumhauer Outdoorsport, wo es auch Tickets im Vorverkauf gibt, dem Publikum präsentiert. Foto: Veranstalter