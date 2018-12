Kabarettist Josef Brustmann spricht über Liebschaften, Putzroboter und unverstandene Beichten

„Gans Weihnachtlich“ hatte der Programmflyer des Meckenbeurer Kulturschuppens für den Samstagabend versprochen. Und es war in der Tat auf eine ganz besondere Art weihnachtlich, was der aus Oberbayern angereiste Kabarettist und Musiker Josef Brustmann den Zuschauern und vor allen Dingen aber den aufmerksamen Zuhörern bot. Der weit über Bayern hinaus bekannte und unter anderem mit dem „Sonderpreis des deutschen Kabarettpreises“ ausgezeichnete Solokabarettist Brustmann enttäuschte sein Publikum in Meckenbeuren definitiv nicht.

Nicht nur adventlich und idyllisch ist sein Weihnachtsprogramm, sondern Josef Brustmann singt, erzählt, reimt und unterhält auf ganz eigene, lustige, manchmal auch hintergründige oder sogar abgründige Weise und hält dabei auch nicht mit Kritik an Politik und Gesellschaft zurück. Frech, tief- und hintergründig präsentiert er seine gekonnt witzig vorgetragenen Texte. Besinnlich, heilig bis hin zu scheinheilig sind die zu Zither, Gitarre und auch Wanderorgel gesungenen Lieder.

Ob er von seiner frühen Liebschaft, der Kathi mit ihrem Fisch Hemingway, erzählt, über die Putzfrau mit dem Putzroboter oder dem polnischen Pfarrer, der bei der Beichte nichts versteht und trotzdem die Absolution erteilt, immer schafft er es mit gemütlichen bis unbequemen Liedern und Texten, das Publikum zu begeistern und zu beeindrucken.

Souverän spannt er den Bogen vom herzhaften Lachen über seine hintergründigen Zoten bis zum andächtigen Lauschen auf besinnliche Lieder zur Zither mit nostalgischem Rückblick auf die Kindheit.

Ein kleines Adventswunder gibt es dann am Ende der Veranstaltung im Kulturschuppen: Da schafft Brustmann es sogar, das Publikum vierstimmig ein Weihnachtslied singen zu lassen, das davon unbeeindruckt dann trotzdem noch eine Zu-gabe fordert.