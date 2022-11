Kabarettist HG Butzko rechnet im Gleis 1 mit allen ab

Einen Blick zurück ins letzte Vierteljahrhundert wagt HG Butzko, vielfach prämierter Kabarettist, am Freitag, 25. November, ab 20 Uhr am Gleis 1 in Meckenbeuren. Das neue Programm „Ach ja“ ist wieder politisches Kabarett-Satire-Klartext, so die Ankündigung.

Butzko rechnet ab mit den Tricksern und Täuschern, Blinden und Blendern, den Gewählten und den Wählern. Nachdenken, Frustration und Lachen liegen ganz eng beieinander. HG Butzko nennt man auch den Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts. Er schafft es mit seiner einzigartigen Mischung aus Unterhaltung und Tiefgang, die großen Zusammenhänge zu beleuchten.

Der Kartenvorverkauf läuft über das Touristikbüro im Bahnhof Meckenbeuren unter Telefon 07542 / 93 62 44 oder online unter ticket-regional.de/meckenbeuren sowie an der Abendkasse. Der Eintritt kostet 20 Euro, Karten im Vorverkauf kosten 18 Euro.