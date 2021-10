Kabarettist dringt ins Hirn ein

„Das Hirn sieht aus wie ein Blumenkohl – aber es kann viel mehr“, findet Kabarettist Werner Koczwara. Nicht nur mit überraschenden Vergleichen und rasanten Wortspielen zum Thema Denken und Gehirn sorgt der Satiriker und Kabarettist am Gleis 1 für einen Abend, an dem es viel zu lachen gibt.

Koczwara mixt gekonnt Fakten mit überraschenden Schlussfolgerungen. So behauptet er, dass Einstein die Relativitätstheorie entdeckt habe, als er vor dem Bad auf seine Gattin wartete, die „in einer Minute“ fertig sein wollte.

Warnhinweise und Reisen

Koczwara nimmt IQ-Tests und die Hirnforschung aufs Korn und amüsiert sich über einen Warnhinweis, der rät das Kind zu entfernen bevor man den Kinderwagen zusammenklappt. Er philosophiert über den Unterschied vom Reptilienhirn und Neocortex und vergleicht sie mit den Protagonisten Don Camillo und Peppone. Bei einem Künstler, der so viel unterwegs ist, darf das Thema Reisen nicht fehlen. Im Song „Reiserechtsreform“ behauptet Koczwara, dass das Ziel mancher Reise die nachträgliche Minderung des Reisepreises sei.

„In seinem Programm mein Schaden hat kein Gehirn genommen“, kommt der Satiriker natürlich auch nicht um das „stark verminte Verhältnis zwischen Mann und Frau“ herum.

Der entscheidende Unterschied

„Frauen denken anders als Männer“, behauptet Koczwara. „Frauen können beide Gehirnhälften gleichzeitig benutzen“, erklärt der Kabarettist. Männer könnten auch einfach mal „nix denken“. Während der Mann gedanklich Boxen im Speicher öffne und dabei auch gern die „Nix-Box“ aufziehe stellt Koczwara sich das weibliche Gehirn als „Wollknäuel schlingenartiger Kontaktschleifen“ vor.

Koczwara, der als Erfinder des juristischen Kabaretts gilt, hat zum Thema Mann und Frau natürlich auch ein paar nette Beispiele aus deutschen Gesetzen parat.

Die kleine Besonderheit

„Humor lebt von der Überraschung, der unerwarteten Wendung einer Geschichte“, glaubt Koczwara. Sein Beispiel dafür: „In meiner frühen Jugend war ich ein Mann im Körper einer Frau“, erzählt er und erntet viele Lacher als er ergänzt: „bis meine Mutter mich zur Welt brachte.“

Das Programm, das er in Meckenbeuren präsentiert, hat etwas Besonderes. Koczwara hat es schon vor der Pandemie geschrieben. Geändert habe er das Konzept in der langen Zwangspause nicht, aber seit er damit wieder auf der Bühne stehen darf, komme Bewegung rein. „Bei mir führt das Publikum Regie“, schildert Koczwara: Programmteile, die nicht so gut ankommen, streiche er, ersetze sie durch andere. Das scheint zu funktionieren. „Selten so gelacht“ findet ein Zuschauer schon in der Pause.