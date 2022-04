Kabarettabend mit Serhat Dogan in Meckenbeuren

Unter dem Titel „Glücklicher Türke aus Bodenhaltung“ gastiert Serhat Dogan mit seinem Programm am Samstag, 14. Mai, um 20 Uhr im Kultur an Gleis 1 in Meckenbeuren. Karten gibt es im Vorverkauf zu je 18 Euro beim Touristikbüro Bahnhof Meckenbeuren, Telefon 07542 / 93 62 44, der Tickethotline 0651/9790777 oder online unter ticket-regional.de/Meckenbeuren.

Dogan, erster Inhaber eines „Comedy-Visums“, kämpft sich brüllend komisch durch die Tücken des deutschen Alltags, wie der Veranstalter in der Ankündigung schreibt. Seine abendfüllende Show ist voll komischer Missverständnisse und liebevoller Klischees. Obwohl er seit vielen Jahren in Deutschland lebe, sei vieles dem gebürtigen Türken immer noch ein Rätsel.

In einem wahren Gagfeuerwerk berichtet Serhat über seine Probleme ,in Deutschland seinen Mann zu stehen und darüber, was er in den vergangenen Jahren über das Leben in seiner neuen Heimat gelernt hat. Der Kabarettist kommt zu dem Ergebnis: Deutschland ist vielleicht nicht das schönste Land der Welt, aber bestimmt das lustigste.