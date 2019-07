Käthe-Paulus-Straße: Maschine gerät in Brand

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Meckenbeuren und Tettnang, Polizei und Rettungsdienst sind am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr zu einem Brand in einem Betrieb in der Käthe-Paulus-Straße ausgerückt. In der Halle eines kunststoffverarbeitenden Betriebs geriet eine Maschine in Brand vermutlich wegen eines technischen Defekts, wie es im Polizeibericht hießt. Die Feuerwehr löschte den Brand und belüftete die Halle. Verletzt wurde niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.