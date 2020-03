Käpt’n Blaubär erwacht aus dem Winterschlaf

Bei kalten Temperaturen und Nieselregen sind vor Kurzem die Boote für Käpt´n Blaubärs Abenteuerfahrt ins Wasser gelassen worden. Das ist nur einer von vielen Schritten, mit denen sich das Ravensburger Spieleland auf die kommende Saison vorbereitet. Auch für dieses Jahr gibt es einige Neuerungen bei den Attraktionen des Freizeitparks in Liebenau.

Der Aufwand ist groß und dem normalen Spieleland-Besucher nicht bewusst. Die neun Boote für Käpt´n Blaubärs Abenteuerfahrt werden für die Winterpause aus dem Wasser genommen und im Frühjahr wieder ins Wasser gelassen. Die Aktion sei die aufwendigste der Saisonvorbereitung, so Techniker Martin Holzhause. Denn zunächst müssen im Wasser Schlaufen an einem 360 Meter langen Seil in regelmäßigen Abständen befestigt werden. Dann erst können die Boote ins Wasser gelassen werden, und eine Person befestigt die Boote an den Schlaufen, die den Kurs der Abenteuerfahrt vorgeben.

Doch das ist nicht die einzige Attraktion, die auf die neue Saison vorzubereiten ist: Die Figuren des verrückten Labyrinths sind frisch geputzt und lackiert, während Nilpferde von der Attraktion „Nilpferd in der Achterbahn“ noch am Lager auf ihren Einsatz warten.

Die Vorbereitung für die Spieleland-Saison 2020 läuft auf Hochtouren. So werden laut Pressesprecherin Yvonne Wirth die einzelnen Attraktionen nach und nach wieder in den Park integriert. Fahrgeschäfte und Figuren kehren aus dem Winterlager zurück, Wasser wird in die Becken eingelassen, die Boote werden eingesetzt und vieles mehr.

Am Samstag, 4. April, startet das Ravensburger Spieleland in die Saison und hat einige Neuheiten im Gepäck. So gibt es laut Yvonne Wirth eine neue Riesenschaukel mit Labyrinth, die beide an das Kinderspiel Kakerlakak angelehnt sind – zu finden in der Maus und Elefant Erlebniswelt nahe dem Feriendorf.

Auch in den Kinos gibt es Neuheiten: Im 4D-Action-Kino können die Kinder mit ihren Familien „Peter Pan“ erleben. Neu ist auch „Der kleine Prinz“, basierend auf der Geschichte von Antoine de Saint-Exupéry, der im Maus-Kino gezeigt wird. Zur Saisoneröffnung gibt es am Sonntag, 5. April, drei Shows zu sehen, und verschiedene Schausteller (wie etwa Akrobaten) zeigen ihr Können an etlichen Orten im Park.

Zudem sind im Spieleland viele Events für die Saison geplant. Direkt nach dem Eröffnungswochenende beginnt die Osteraktion, bei der Kinder sich im gesamten Park auf die Suche nach großen Ostereiern machen und diese gegen ein Ostergeschenk eintauschen können.

Vormerken lässt sich der „Tag mit der Maus“ am 21. Juni, so Sophie Walter aus dem Presseteam. Dann ist der Moderator des Fernsehklassikers „Sendung mit der Maus“, Ralph Caspers, zu Gast im Spieleland, und es sind verschiedene Events zum Thema Sport geplant.