Junger Radler wird von Auto erfasst

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer erlitten, der laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 12 Uhr in der Hauptstraße von einer Autofahrerin übersehen wurde. Der Zwölfjährige fuhr auf dem Gehweg, als die Fahrerin eines Hyundai aus einer Hofeinfahrt in die Straße einfahren wollte. Sie kollidierte dabei mit dem Hinterrad des Jungen, der daraufhin stürzte. Ohne anzuhalten fuhr die 71 Jahre alte Verursacherin davon. Sie konnte jedoch aufgrund Zeugen rasch ermittelt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 200 Euro.