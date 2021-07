Junge Schlagzeuger aus Meckenbeuren dürfen zum Bundeswettbewerb

Drei Schlagzeugensembles der Musikschule Meckenbeuren haben bei dem Online-Wettbewerb von „Jugend musiziert“ des Landesmusikrat Baden-Württemberg erste Preise gewonnen. Fünf Musiker dürfen jetzt auch beim Bundeswettbewerb antreten.

Das Schlagzeugduo mit Tim Vögele und Marius Jonasson hat die beste und höchstmögliche Punktzahl erreicht, das Trio bestehend aus Elia Probst, Johannes Gessler und Fin Spinnenhirn die zweitbesten Punktzahl. Sie beiden fahren zum Bundeswettbewerb, der im September stattfindet.

Die Programme der Teilnehmer waren laut Pressebericht vielfältig. So waren zum Beispiel Stücke von Johann Sebastian Bach für mehrere Marimba dabei, ein Stück von John Serry für acht Pauken und verschiedene Trommelstücke.

Schlagzeuglehrer , Claus Furchtner , war nach dem Bekanntwerden der Ergebnisse sichtlich stolz

auf seine Jungs, denen er in den Unterrichtsstunden viel abverlangt hat auch über die lange Zeit des Online-Unterrichts hinweg. Von daher sind die Ergebnisse um so höher einzuschätzen, als in „normalen“ Jahren, so der Pressebericht.