Unter dem Motto „Junge Talente musizieren“ hat die Musikschule Meckenbeuren am Sonntag zur Matinee in den Kulturschuppen am Gleis 1 eingeladen. Zahlreiche Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde haben das zweistündige Konzert verfolgt und den jungen Musikern verdienten Applaus spendiert.

Wie Musikschulleiter Jörg Scheide in seiner Begrüßung sagte, war die Matinee eine Art Generalprobe für die jungen Musiker, die am 1. und 2. Februar am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ teilnehmen. Zugleich war hier hautnah zu erleben, was das Jahr über an der Musikschule gelernt und geübt wird. Auch wenn der Programmflyer keine Altersklassen verriet, war zu erkennen, wie die Kinder bei einer kindgerechten Stückauswahl schon von klein auf mit tollen Leistungen glänzen können und wie der Anspruch mit steigendem Alter steigt.

Auf den Leib geschrieben

Köstlich, wenn zur Eröffnung der kleine Moritz Krzemien noch kaum übers Drum Set hinausschaut, sich aber mit Konzentration und Rhythmusgefühl durch die Instrumente arbeitet. Schön, dass Schlagzeuglehrer Claus Furchtner selbst komponiert und seinen Schülern altersgerechte Stücke auf den Leib schreiben kann. Wer so anfängt, kann später einmal ein so meisterliches Spiel auf vier Pauken hinlegen wie zuletzt Tim Vögele.

Meckenbeurens Musikschule ist eine Schlagzeug-Hochburg, umso mehr war sie hier darauf bedacht, auch andere Instrumente zu ihrem Recht kommen zu lassen. Das Schlagzeug ist beim anstehenden Regionalwettbewerb der absolute Renner, daher gingen auch entsprechend viele Schlagzeuger auf kleiner Trommel, Marimba, Pauken und Drum Set an den Start, doch in schönem Wechsel folgten darauf jeweils Instrumente, die ebenfalls beim Wettbewerb drankommen: Cello, Gitarren sowie Duos mit Klavier und einem Blasinstrument. Eine herrliche Gelegenheit für die jüngeren Zuhörer, die Instrumente in Aktion kennenzulernen und Vorbildern nachzueifern.

Der Wechsel zwischen Schlagzeug, Blas- und Streichinstrumenten erforderte zwar kleine Umbaupausen auf der Bühne, machte das Konzert dafür spannend und abwechslungsreich. So durfte man mal dem warmen Klang der Marimba lauschen, dann wieder dem schönen Ansatz beim Tenorhorn, dem Glanz der Trompete, dem kultivierten Gesang der Klarinette, der Farbigkeit des Saxophons, das im meditativen Trio ebenso zu erleben war wie im flotten Duo mit Variationen über „Die Katze im Schnee“ – was hätte besser zur Jahreszeit gepasst?

Dass die Meckenbeurer Musikschüler die Vorbereitung und das Talent mitbringen, im Wettbewerb zu punkten, zeigte die Tatsache, dass Bürgermeisterin Elisabeth Kugel einer Reihe von letztjährigen Siegern noch gratulieren und ein Kuvert zustecken durfte. Sie freute sich, dass in der Musikschule Persönlichkeiten sich entwickeln dürfen, dass die Seele durchatmen kann: „Es gibt noch was ganz anderes im Leben als Schule.“ Die Musik werde für sie nicht mehr wegzudenken sein.