Junge Leichtathleten aus dem gesamten Bodenseekreis zeigen ihr Können

In der Bucher Turnhalle hat sich vor Kurzem der Leichtathletiknachwuchs aus dem Bodenseekreis zum ersten Wettkampf der Bambini-, Knirpse- und Schülerliga 2019 getroffen. Nach zahlreichen Jahren wurde laut Pressemitteilung wieder ein Hallenwettkampf mit in die Serie aufgenommen. Bei jeder Menge Spaß traten die Mannschaften in ihren Altersklassen gegeneinander an und konnten sich an vier Stationen in den Disziplinen Hindernissprint, Zielwerfen, Zonenweitsprung und der Ausdauerstaffel messen. Der jüngste Teilnehmer war fünf, die ältesten elf Jahre alt. Am Ende der Wettkampfserie wird feststehen, welche Mannschaften im Herbst beim Finale antreten dürfen. Die LG Östlicher Bodenseekreis dankt als Veranstalter den vielen Helfern, die für die reibungslose und schnelle Abwicklung sorgte.