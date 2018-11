Junge Künstlerin mit Handicap stellt in Meckenbeuren aus

„Enorme Restkraft“ – so lautet der eher ungewöhnliche Titel einer Bilderausstellung, die ab sofort im Meckenbeurer Kultur am Gleis 1 zu den jeweiligen Veranstaltungszeiten zu sehen ist.

Geschaffen hat die ausdrucksstarken, teils farbintensiven Bilder die erst 18 Jahre alte Künstlerin Pia Noi Schmid aus Burgrieden. Dass sie ihre Ausstellung „Enorme Restkraft“ nennt, hat den Grund darin, dass die junge Frau an einer spinalen Muskelatrophie (SMA) zu tragen hat, einer heimtückischen wenn auch seltenen Krankheit. „Ich freue mich riesig über die Ausstellung, weil ich es toll finde, die Möglichkeit zu haben, andere Menschen zu inspirieren und ihnen vielleicht auch ein bisschen Hoffnung zu geben. Dies indem ich zeige, dass nichts unmöglich ist“, nimmt die Künstlerin im Pressegespräch Bezug auf ihre persönliche Situation.

Möglich wird die Ausstellung, die auch schon in Biberach gezeigt wurde, durch Menschen, die die Künstlerin tatkräftig unterstützen, so wie die beiden Ergotherapeuten und Fachlehrer Anja Bühler und Tobias Langlois. Auch ihre Begeisterung war förmlich zu spüren, als sie die Ausstellung am Montag mit weiteren Helfern aufbauten. „Für mich war klar, nachdem es um die zweite Auflage der Ausstellung ging, diese muss nach Meckenbeuren und Pia soll hier eine Plattform bekommen. Es muss einfach gezeigt werden, was alles in der jungen Künstlerin steckt“, freut sich Anja Bühler, die im Organisationsteam des Meckenbeurer Kulturkreises mitarbeitet. Der Kulturkreis wiederum ermöglicht die Ausstellung und dies, betonen die Organisatoren, dank großzügiger Sponsoren.

Vielfältige Ausdrucksweise

Pia Noi Schmid beschreibt ihr künstlerisches Schaffen in einem Flyer: „Ich hoffe, dass meine Kunst, welche durch meine Restkraft entsteht, andere inspiriert, sie zum Lachen oder Nachdenken bringt und die Aussage verstärkt, dass man sich im Leben nicht immer festlegen muss. Meine Kunstwerke unterliegen nämlich verschiedenen Stilen. Bleistiftzeichnungen, Wasserfarbgemälde oder digital entworfene Zeichnungen, ich bin für alles offen.“ Zugänglich ist die Ausstellung zu den Veranstaltungszeiten im Kultur am Gleis 1, eine Vernissage ist für Anfang 2019 ins Auge gefasst.