Junge Fahrerin erschrickt: Auto schleudert gegen Leitplanke

Leichte Verletzungen hat sich eine 18-jährige Mazda-Fahrerin zugezogen, als es am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße K7725 zwischen Kehlen und Hirschlatt zu einem Unfall kam. Gegen 5.45 Uhr war sie in Richtung Kehlen unterwegs und erschrak ihren Angaben zufolge an einem überholenden Motorrad. Der Mazda geriet in der Folge zunächst nach rechts ins Bankett, ehe die junge Frau im Anschluss die Kontrolle über ihren Wagen verlor.

Das Fahrzeug schleuderte über die Straße und kam auf der Schutzplanke zum Stehen. Ein Rettungsdienst brachte die 18-Jährige in eine Klinik. An dem Mazda entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften an der Unfallstelle und streute die auslaufenden Betriebsstoffe ab.