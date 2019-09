Jung und Alt feiern ihre gute Nachbarschaft

Schönstes Spätsommerwetter hat dem Nachbarschaftsfest, zu dem die Lebensräume für Jung und Alt, der Familientreff sowie das Jugendcafé Meckenbeuren am Samstagnachmittag eingeladen hatten, das berühmte i-Tüpfelchen aufgesetzt. Und so ließen es sich zahlreiche Bewohner der Wohnanlage am Bahnhof bei Kaffee und Kuchen und einem liebevoll zusammengestellten Buffet einfach gut gehen. Für musikalische Unterhaltung sorgte das Trio „Schlagsaite“. Schön, wie die drei Meckenbeurer Gitarristen John Lewis, Peter Heimpel und Gabi Elle mit altbekannten Liedern die Besucher zum Mitsingen zu animieren verstanden.

Für Stefan Janizic vom Jugendcafé war es eine Selbstverständlichkeit, bei der nunmehr zweiten Auflage des Sommerfestes wieder mit dabei zu sein und bei der Organisation und Durchführung mitzuhelfen. „Das Jugendcafé ist fester Bestandteil der Wohnanlage am Bahnhof und das Nachbarschaftsfest bietet eine super Möglichkeit, Kontakt mit den Bewohnern zu bekommen beziehungsweise zu halten“, so der Jugendcafé-Chef. Dies sieht auch Ingrid Daub so. Es sei wichtig, den Menschen hier eine Plattform zu bieten, wo sie miteinander reden und es sich einfach gut gehen lassen könnten. Dies sei mit Basis für ein gutes Zusammenleben der verschiedenen Kulturen und Generationen in der Wohnanlage, betont die Gemeinwesenarbeiterin der Stiftung Liebenau. Besonders schön findet sie es, dass gerade auch Bewohner hohen Alters sich noch engagierten und mit selbstgebackenem Kuchen aufwarten würden.

Mit von der Partie beim Nachbarschaftsfest ist der Familientreff. Deren Leiterin Bettina Kumpfert-Moore wurde am Samstag verabschiedet, da sie sich beruflich verändern wird. „Es ist eine sehr schöne und dankbare Arbeit mit den Familien und dem Mitarbeiterteam“, zog Kumpfert-Moore ein positives Fazit über ihr Wirken in Meckenbeuren. Kernaufgabe des Familientreffs sei es, mit anderen Einrichtungen wie den Kindergärten der Gemeinde zu kooperieren, soziale Netzwerke aufzubauen und einen Ort zu schaffen, wo sich Familien wohlfühlten. Ein solches Wohlfühlerlebnis konnten die jungen wie älteren Besucher beim Sommerfest der Wohnanlage „Jung und Alt“ am Samstag einmal mehr erfahren.