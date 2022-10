Jugendmeisterschaften beim TCMK

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pünktlich zum Ende der Sommersaison konnten die Jugendmeisterschaften auf der Anlage des TCMK in Kehlen Meckenbeuren ausgespielt werden. Am Sonntag, 9. Oktober, wurden in insgesamt vier Disziplinen die TitelträgerInnen des Jahres 2022 ermittelt.

Alle Kids waren voller Leidenschaft und mit großem Engagement bei der Sache und zeigten, dass auch in der Jugend Spiele sehr spannend und eng sein können. Dennoch wurde auf allen Plätzen sehr fair miteinander umgegangen. So hatten alle viel Spaß am Spiel und es wurde auf den Plätzen viel gelacht.

Jugendmeister wurden Marian Barth (Anfänger), Julian Bürgin (Knaben), Niklas Raff (Junioren) und Svenja Karstens (Juniorinnen).

Zum Abschluss einer jeden Jugendmeisterschaft findet seit 2007 das Rundlauf-Championat statt. Insgesamt wurden fünf Runden ausgespielt, bei dem es in jeder Runde für den Sieg zwei Punkte gab und für den unterlegenen Finalisten ein Punkt.

Dramaturgisch perfekt kam es in der letzten Runde zum direkten Final-Duell um den Rundlauf-Titel. Hier setzte sich schließlich Svenja Karstens hauchdünn gegen den letztjährigen Sieger Niklas Raff durch. Svenja ist das dritte Mädchen, dessen Namen auf den Wanderpokal eingraviert wird.