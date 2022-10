Jugendkonferenz steigt am Meckenbeurer Gleis 1

Mitbestimmen und mitmachen, dazu lädt der Jugendrat am Freitag, 28. Oktober, von 15 bis 17 Uhr alle Jugendlichen zur Jugendkonferenz in den Kulturschuppen am Gleis 1 in Meckenbeuren ein. Bürgermeister Georg Schellinger will alle Fragen der Jugendlichen beantworten. Der Jugendrat erklärt am Beispiel Jugendplatz, wie Jugendbeteiligung funktioniert und was Jugendliche in der Gemeinde bewirken können.

Alle Teilnehmer der Jugendkonferenz können Wünsche und Verbesserungsvorschläge einbringen. Während sich die Teilnehmer bei einem leckeren Essen stärken, gibt es Infos zur Wahl des neuen Jugendrates, die ebenfalls auf dem Programm steht. Drei Leute aus dem alten Jugendrat kandidieren wieder. Neue Kandidaten werden gesucht. „Es gibt schon Interessenten“, freut sich Nils Kaeding vom Jugendreferat. „Wichtig ist nur, dass man Lust hat mitzumachen“, sagt er.

Ehemalige geben Erfahrungen weiter

In den Jugendrat können neun Jugendliche gewählt werden. Kandidieren dürfen alle, die mindestens in die fünften Klasse gehen und die Wahl auch annehmen würden. Nach der Wahl im Kulturschuppen trifft sich der neue Jugendrat um 17 Uhr gleich zu seiner ersten Sitzung. Mit dabei: Ehemalige Jugendräte zur Inspiration und zum Erfahrungsaustausch.