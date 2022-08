Jugendflamme erfolgreich absolviert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

14 Jungen und Mädchen der Meckenbeurer Jugendfeuerwehr absolvierten kürzlich erfolgreich die Jugendflamme Stufe 1. Trotz Nervosität bestanden alle Jugendwehrler und zwei sogar mit 53 von 54 möglichen Punkten.

Im theoretischen Teil mussten die Jugendlichen im Alter von 10 bis 16 Jahren 14 Fragen zu den verschiedensten Feuerwehr-Themen beantworten. Im praktischen Teil konnten sie anschließend ihr Können an 6 Stationen unter Beweis stellen. Von Erste Hilfe, über Feuerwehrtechniken wie Schlauch rollen, Umgang mit Verteiler und Standrohr, bis hin zu Knoten/Stiche und Notruf absetzen wurde geprüft.

Die Jugendflamme Stufe 1 ist der erste Schritt in der Ausbildung der Jugendfeuerwehr und der einzige, der vor Ort geprüft werden darf. Jugendfeuerwehrwart Andreas Schneider ist sichtbar stolz auf das gute Abschneiden seiner Schützlinge und bedankte sich bei seinen Stellvertretern und den zahlreichen Helfern. Die rund 30 Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr Kehlen treffen sich immer montags (außer in den Schulferien) um 18.30 Uhr im Feuerwehrhaus Kehlen und freuen sich immer über Interessierte im Alter von 10-17 Jahren.

Folgende Jugendfeuerwehrler haben die Jugendflamme Stufe 1 bestanden: Anton Abraham, Finnja Acker, Johannes Baumann, Nico Brugger, Julius Fuchs, Jonas Hager, Gabriel Lutz, Krzemien Moritz, Nonnenmacher Erik Ronny, Sauer Domenic, Maximilian Weindler, Marlon Widmann, Marc Wiedemann und Julian Zeugner.