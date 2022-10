Jugendcafe hat am Bahnhofplatz neue Angebote in petto

Für das Jugendcafe sind seit Mitte Juni Nils Kaeding und Stephanie Blank verantwortlich. Das Zweigestirn will mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern und jugendlichen Teamern neue Ideen umsetzen. Kino, Yoga, Tanzen, Werken, Kochen, Spielen, Party machen – im neuen Jugendcafe ist immer was los.

Was gleich bleibt: Das Juca ist am Montag, Mittwoch und Freitag für alle ab zwölf Jahren geöffnet, um bei Snacks und Getränken Freunde zu treffen. Wichtig ist Kaeding und Blank: Die Jugendlichen sollen ihr „Juca“ mitgestalten, mitbestimmen können und Verantwortung übernehmen.

Teamer genießen Respekt

Jugendliche, die sich besonders engagieren wollen, können „Teamer“ werden. Sie tragen sich in einen Schichtplan ein und können den Thekendienst übernehmen oder kleine Snacks zaubern. Sie verwalten in ihrer Schicht selbstständig auch die Kasse, müssen dafür sorgen, dass alles Nötige da ist und in der Küche und an der Theke alles tipptopp gepflegt ist. „Jugendliche lernen, hier auch Verantwortung zu übernehmen“, schildert Stephanie Blank.

Das Jugendcafe am Bahnhofplatz ist seit Jahren ein wichtiger Treffpunkt für Heranwachsende in der Gemeinde. (Foto: rwe)

Die beiden wollen den Jugendlichen damit vermitteln: „Das ist ein Ort, den ihr gestalten dürft.“ Die Mitarbeiter vom Jugendreferat haben festgestellt: Nicht nur Freigetränk und Teamer-Ausflug, sondern auch der Respekt, den Gleichaltrige den Teamern entgegenbringen, reizen zum Mitmachen. Obwohl viele Teamer an ihren Schulen schon als Streitschlichter tätig sind, ist im Jugendcafe immer ein Erwachsener dabei – falls es Fragen gibt oder um ein offenes Ohr für ein Gespräch zu haben. Am Teamer-Tisch, der regelmäßigen Sitzung, lassen sich Vorschläge einbringen.

Das alles steht auf der Anschaffungsliste

Teamarbeit ist auch bei den beiden festangestellten Betreuern vom Jugendreferat und den Ehrenamtlichen gefragt. Im Moment verstärkt Praktikant Niklas Schmid das Juca-Team. Jeder bringt Ideen für den Monatsplan ein, auf dem sich im Oktober zum Beispiel Kino, Kochen, Yoga, Makramee und am 31. die Halloween-Party finden. Im November sollen Gaming-Ecke und Werkbank gemeinsam gebaut werden. Auf dem Programm stehen zudem Graffiti und Pub-Quiz. „Verlässliche Angebote sind wichtig“, findet Kaeding.

Große Pläne haben (von links) Nils Kaeding, Stephanie Blank und Niklas Schmid. (Foto: Karin Schütrumpf)

Überhaupt sollen die Räume im Untergeschoss neu definiert werden. Im Multifunktionsraum mit wandfüllenden Spiegeln werden Yoga und Tanzgruppen geboten. Die Gaming-Ecke bekommt neue Computer. Fürs Bauen und Werken soll es eine Werkbank und einen Werkzeugschrank geben. Auch die DJ-Ecke soll modernisiert werden, damit Musik vom Laptop oder Handy kabellos eingespielt werden kann. Und ein neuer Billardtisch steht auch auf der Anschaffungsliste. Boxsack, Kicker, Dartscheibe, Brettspiele und vieles mehr wird es natürlich weiter geben.

Pläne für 2023 und einen „safe space“

Besondere Angebote für Mädchen will Stephanie Blank ab November aufbauen. Möglich sind feste Mädchengruppen, Ausflüge, Theaterspielen, Sport oder Tanz. „Erst mal schauen, wer kommt und was gebraucht wird“, sagt sie. Wie auch immer das Programm aussieht: Hinterher beim Tee oder Eis entstehen viele Gespräche, glaubt sie und sagt: „Es würde mich freuen, wenn die Mädchen das als ,safe space’ empfinden würden.“

Zum Kennenlernen des Jugendcafes gibt es 2023 am Mittwoch auch eine Zeit für 10- bis 11-Jährige. Sonntagsöffnungszeiten sollen ebenfalls dazu kommen. „Grundsätzlich sind wir offen für alle ab 12, die kommen möchten“, lädt Kaeding ein. Im Juca treffen sich auch Menschen mit Behinderung zum Kochen oder Senioren, um sich bei der Nutzung von Handy und Computer helfen zu lassen. Mit Drogen und Alkohol gibt es keinen Einlass.