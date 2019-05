Jugendblasorchester spielt zur Tagwacht

Das gemeinsame Jugendblasorchester (JBO) Brochenzell, Ettenkirch, Kehlen, Meckenbeuren und Musikschule hat am 1. Mai wieder zur Tagwacht aufgespielt. Bei frischen Temperaturen morgens um 7 Uhr haben sich 30 Jugendliche auf den Weg gemacht, um an verschiedenen Plätzen in der Gemeinde zu spielen, heißt es in einer Mitteilung des Orchesters.

Los ging es in Kehlen, wo an einigen Stationen gespielt wurde. Danach ging es weiter nach Ettenkirch, dort wurde die Tagwacht vor dem Kronenbrunnen gespielt. Um 10.15 Uhr machten die Jugendlichen Halt in Brochenzell, um die Musikfreunde am Schloss bei schönstem Wetter, mit Blasmusik zu erfreuen. Unter der Leitung von JBO-Dirigentin Carina Wielath, wurde Marsch und Polka aufgespielt, bei der die Zuhörer begeistert mitklatschten und sangen. Mit viel Beifall und einem kleinen späten Frühstück, wurde das Orchester für ihren Auftritt belohnt.

Die zweite Vorsitzende Franziska Gsteu vom MVB bedankte sich bei Dirigentin Carina Wielaht und dem JBO für das Spielen, bevor es zur letzten Station nach Meckenbeuren am Bahnhof ging. Der Dank galt auch den Jugendleiterinnen der Vereine, die die Jugendlichen zu den verschiedenen Stationen fuhren, sowie allen, die das JBO bewirtet hatten.

Der nächste Auftritt des gemeinsamen Jugendblasorchesters wird am 19. Mai beim Schlossfest in Brochenzell sein. Dort gestalten die Jugendlichen ab 9.30 den Festgottesdienst und marschieren anschließend mit Marschmusik in das Festzelt.