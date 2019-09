Jugendblasorchester blickt auf 20 Jahre zurück

Im Werdegang vieler junger Musiker, ist das Jugendblasorchester (JBO) der Übergang von der Musikschule in ihren Musikverein. So ist auch das JBO der Musikschule Meckenbeuren der letzte Schritt, bevor die Jungmusiker in ihre Kapellen nach Brochenzell, Kehlen, Meckenbeuren oder Ettenkirch entlassen werden.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens blickt Gabi Hillebrand als eine der Gründerinnen, auf die Entwicklung der vergangenen Jahre zurück: Vor der Eröffnung der Musikschule war die Jugendarbeit und musikalische Ausbildung in der Verantwortung der einzelnen Vereine. So hatte jede Musikkappelle auch eine eigene Jugendkapelle und Berührungen zu den anderen Musikvereinen und Kapellen waren rar. Zusammen mit der Entstehung der Musikschule in Meckenbeuren, wurde auch die musikalische Ausbildung in der Gemeinde dort zusammengefasst. Im Rahmen dessen entstand auch ein Ensemble mit den Jugendlichen der verschiedenen Musikvereine, das Musikschulorchester Meckenbeuren oder kurz MOM. Hier zeigte sich wie wertvoll eine gemeinsame Jugendarbeit der einzelnen Vereine ist, woraufhin der Wunsch entstand diese Entwicklung zu stärken. Dieser führte in einer Zusammenarbeit aus Musikschule, den Musikvereinen der Gemeinde und nicht zuletzt dem damaligen Bürgermeister Roland Weiß, zur Idee eines gemeinsamen Jugendblasorchesters. Dem folge schließlich im Jahre 1999 die Gründung dessen. Nach anfänglicher Skepsis folgte die Überzeugung aller beteiligten. Es entstanden Kontakte, wo vorher keine waren und Freundschaften, die bis heute anhalten. So wurden die verschiedenen Uniformen durch einheitliche blaue Westen ersetzt, auf deren Brust bis heute das gemeinsame Emblem sitzt.

Diese Entwicklung führt sich bis heute fort. Mit dem späteren hinzukommen des Musikverein Ettenkirch zu den bisherigen Musikvereinen und Kapellen aus Brochenzell, Kehlen und Meckenbeuren bildet das Jugendblasorchester eine Zusammenarbeit auch über die Gemeindegrenzen hinaus. Durch Probewochenenden, Konzertreisen und Auftritte bei allen wichtigen Festen und Veranstaltungen im Gemeindegebiet, bildet das JBO so einen wichtigen Grundstein in der Jugendarbeit der vier Musikvereine.

Mit viel Nostalgie

Das 20. Jubiläum des JBO wurde am vergangenen Samstag von den ehemaligen wie aktiven Musikern und den über die Jahre Beteiligten gefeiert. Eröffnet wurde der Abend von den über 40 aktiven Jungmusikern unter der Leitung von Carina Wielath, welche ihr breites musikalisches Repertoire zeigten. Roland Weiß, welcher als damaliger Bürgermeister der Gemeinde Meckenbeuren ebenfalls an der Gründung beteiligt war, lies sich krankheitsbedingt entschuldigen. Die Grüße der Gemeinde überbrachte daher Kaja Fleschhut als dritte Stvellvertretende Bürgermeisterin. In ihrem Grußwort lobte sie die gemeinsame Ausbildung und Jugendarbeit der Vereine und freute sich über die gute Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinde und darüber hinaus.

Der darauffolgende Auftritt des Ehemaligen-Ensembles war für die Beteiligten mit viel Nostalgie verbunden. Unter der Leitung von Lothar Zanker, seines Zeichens JBO-Dirigent der ersten Stunde, fühlte es sich für viele der ehemaligen JBO-Musiker wieder an als seien sie bei ihrer ersten Probe vor 20 Jahren. Auch die Geschichten von Gabi Hillebrand über die Entstehung und Anfangszeit des Jugendblasorchesters riefen so manche Erinnerung zurück ins Gedächtnis und ein verschmitztes Grinsen ins Gesicht.

Der Höhepunkt des Abends füllte die Bühne der Humpishalle in Brochenzell bis auf das letzte Plätzchen aus. Die Gäste waren dazu aufgerufen ihr Instrument mitzubringen und versammelten sich nun mit diesen. Generationen von Musikern, ehemalige wie aktive JBO-Musiker spielten gemeinsam einige der größten Klassiker aus dem Repertoire des Jugendblasorchesters. Als Abschluss des offiziellen Teils und Beginn der Jubiläumsparty folgte ein Auftritt der Lumpenkapelle Meckenbeuren, welche selbst zu einem großen Teil aus ehemaligen JBO-Musikern besteht.