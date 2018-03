Jugend musiziert: Sonderapplaus für heimische Schlagzeuger

In drei Preisträgerkonzerten in Friedrichshafen, Meckenbeuren und Meersburg haben sich am Wochenende Sieger des Regionalwettbewerbs 2018 von „Jugend musiziert“ vorgestellt. Auf 113 Preisträger warteten am Sonntagabend im Kulturschuppen am Gleis 1 in Meckenbeuren ihre Urkunden und Preise, die die Häfler Musikschulleiterin Sabine Hermann-Wüster als Vorsitzende des Regionalausschusses und Musikschulleiter Jörg Scheide aus Meckenbeuren überreichten.

Ganz so groß war der Aufmarsch dann doch nicht, da einige krank oder im Schullandheim waren, aber es war doch eine sehr stattliche Anzahl, die im übervollen Saal ihren verdienten Applaus einheimsten: erst die Sieger der Altersgruppen I und II (Jahrgänge 2011 bis 2006), später die Altersgruppen III bis VI (Jahrgänge 2005 bis 1998).

Klavierbegleiter leisten Großes

Als Krönung des Abends überreichte Tobias Renner, Leiter des Beratungs-centers Meckenbeuren, die Sonderpreise der Sparkasse Bodensee, des Hauptsponsors des Wettbewerbs. Die auf Vorschlag der Juroren vergebenen Preise würdigten diesmal die jugendlichen Klavierbegleiter, die nicht so im Vordergrund stünden und doch Großes leisten würden. Renner übergab diese Sonderpreise an Carla Baer, Hannah Schmid und Jessica Radziwill, die alle an diesem Abend auftraten, und zu guter Letzt an das Duo Verena Seyboldt (Sopran) und Vinzenz Wolpold (Klavier), die zuletzt mit Songs von Leonard Bernstein begeisterten. Wolpold hat beim Regionalwettbewerb nicht nur zweimal erste Preise als Klavierbegleiter erspielt, sondern zugleich mit Trompete solo einen ersten Preis mit Weiterleitung. Man darf auf den Landeswettbewerb gespannt sein, zu dem über fünfzig glückliche Regionalsieger aus Friedrichshafen, Meckenbeuren, Tettnang, Kressbronn, Langenargen und Eriskirch reisen. Drei Konzerte hatten nicht ausgereicht, um allen Preisträgern aus dem Bodenseekreis und dem Landkreis Sigmaringen einen Auftritt zu ermöglichen, dennoch durften die Besucher am Samstag in Friedrichshafen, am Sonntagnachmittag in Meersburg und zuletzt am Sonntagabend in Meckenbeuren großartige Leistungen in den verschiedenen Altersgruppen und Kategorien erleben. Achtzehn Beiträge waren es am Gleis 1, darunter die vielbejubelten „Lokalmatadoren“ am Schlagzeug: das Duo Moritz Nussbaumer und Hanna Abt (23 Punkte), das Duo Marius Jonasson und Tim Vögele (25 Punkte ) und das Quartett mit Isabel Walzer, Moritz Kesenheimer (beide Eriskirch), Max Appenmaier (Tettnang) und Christian Haas (Meckenbeuren), die ebenfalls 23 Punkte erreicht hatten.

Nach Darbietungen der Jüngsten auf Trompete, Gitarre, Block- und Querflöte und flott gespieltem Euphonium beeindruckte Musical-Gewinnerin Greta Hartleb, die schon in Friedrichshafen geglänzt hatte, mit Webbers „Memory“. Reife Leistungen brachten Patrick Zedler mit einem Konzert für Piccoloflöte, das Duo Maren Müssig und Anjulie Hartrampf mit dem Satz einer Mozart-Sonate und das Klavierduo Franz Josef Häckl und Celine Höpfer mit zwei Sätzen aus Milhauds „Scaramouche“, um nur einige zu nennen.