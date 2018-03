„Jugend musiziert“- Preisträger spielen im Gleis 1

Der Höhepunkt des diesjährigen Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ für die jungen Musiker aus dem Bodenseekreis und dem Landkreis Sigmaringen ist das Preisträgerkonzert am kommenden Sonntag, 4. März, 17 Uhr, im Kulturschuppen Gleis 1 in Meckenbeuren. An dem Konzert werden den erfolgreichen Teilnehmer des Regionalwettbewerbs Preise und Urkunden für ihre besonderen Leistungen überreicht, heißt es in einer Mitteilung.

Das musikalische Programm wird von den auftretenden Preisträgern gestaltet und zeigt Beiträge aus den einzelnen Wertungskategorien und Altersgruppen. Tobias Renner, Leiter des Beratungs-Centers Meckenbeuren der Sparkasse Bodensee, wird die Preise übergeben und den jungen Musikern gratulieren. Die Sparkasse Bodensee engagiert sich schon seit vielen Jahren für den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ und sichere damit die Finanzierung des Wettbewerbs, heißt es weiter. „Jugend musiziert“ steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Träger des Bundeswettbewerbs ist die Projektgesellschaft des Deutschen Musikrats. Der Wettbewerb wird finanziert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und von der Sparkassen-Finanzgruppe.