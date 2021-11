„Jugend musiziert“ öffnet sich 2022 für neue Formen

Bewerbungsschluss für alle Kategorien ist 15. November 2021. Infos zu „Jugend musiziert“ in der Region Bodenseekreis/ Landkreis Sigmaringen bei Jörg Scheide, Telefon 07542 / 97 96 55 oder musikschulegmdmeckenbeuren@web.de . Zudem wird auf die Webseite des Deutschen Musikrates unter www.jugend-musiziert.org . oder die örtlichen Musikschulen hingewiesen.

Nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb, so macht es auch bei „Jugend musiziert“ Sinn. Eben erst mit den Ergebnissen auf Bundesebene abgeschlossen, steht deutschlandweit schon die 59. Auflage ins Haus. „Bei den Verantwortlichen wächst die Hoffnung, dass der Wettbewerb wieder in der bekannten Form, in Präsenz, als Forum der Begegnung und des Vergleichs miteinander, durchgeführt werden kann“, blickt Jörg Scheide voraus.

Der Meckenbeurer Musikschulleiter ist als Vorsitzender des Regionalausschusses einer der Verantwortlichen für die Region Bodenseekreis/ Landkreis Sigmaringen. „Die Planungen werden im Augenblick mit Augenmaß und der gebotenen Verantwortung vorangetrieben. Dabei werden die 3-G-Regeln zur wesentlichen Grundlage aller Entscheidungen gemacht, um einen reibungslosen Ablauf des Wettbewerbs zu garantieren“, hebt er die Abhängigkeit von der jeweiligen Pandemie-Lage hervor.

Eine Zeitrechnung ohne Vögele/Jonasson

Teils mit Online-Beiträgen, teils in leibhaftiger Form hatten im Wettbewerb 2021 einmal mehr die Meckenbeurer Schlagzeuger für Furore gesorgt. Im nächstjährigen Wettbewerb, für den nun die Anmeldung möglich ist, wird dies unter zwei Aspekten anders sein. Tim Vögele und Marius Jonasson haben ein Studium begonnen und sind deshalb nicht mehr dabei. Und: Nicht die Ensemble-Arbeit wird 2022 bewertet, sondern die solistische Leistung. Was die Spannung sicher noch mal erhöht...

In unserem Video sind Elia Probst, Finn Spinnenhirn und Johannes Geßler zu hören.

Die rührt natürlich auch aus der Ungewissheit, welche Möglichkeiten zur Probe – mit Blick auf Corona – bis Ende Januar geboten sind. Unbesehen der dann gültigen Regeln müssen aber jetzt schon Termine vereinbart werden. Auf deren zwei dürfen sich die Meckenbeurer Musiker und Zuhörer freuen. Da ist zum einen das Adventskonzert am Freitag, 3. Dezember, in der Kirche St. Maria. Zum anderen musizieren junge Talente wieder im Kulturschuppen: Sie tun dies am Sonntag, 23. Januar, quasi als Generalprobe für „Jugend musiziert“, das eine Woche später auf dem Programm steht.

Weißwurstfrühschoppen – das ist der Stand

Noch weiter voraus richtet sich der Blick mit dem Weißwurstfrühschoppen und dem Jubiläumsjahr der Musikschule Meckenbeuren. Ersterer ist „erst einmal vertagt“ worden, wie Jörg Scheide berichtet. Ob das musikalische Großereignis im Frühjahr 2022 stattfinden kann, darüber soll im Januar eine Entscheidung fallen.

In der Solokategorie des Wettbewerbs 2022 ist auch das Akkordeon vorgesehen. (Foto: Birgit Klimke)

Bereits entschieden wurde, dass die Festivitäten zum 30-jährigen Bestehen der Musikschule coronabedingt nicht im eigentlichen Jubeljahr 2021 stattfinden. „Wir werden alles komplett nach hinten verschieben“, gibt der Musikschulleiter den aktuellen Stand weiter. Zumal größere Events der Vorbereitung bedürfen, sodass eher mit Veranstaltungen ab dem Herbst 2022 zu rechnen ist. Dazu zählt ein Tanzabend mit dem „Salonorchester“, der für Oktober bereits terminlich festgezurrt wurde.

Mal ist Solo gefragt, mal das Ensemble

Zum 59. Wettbewerb „Jugend musiziert“ sind alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene eingeladen. In den Altersgruppen 1-7 können sie als Solistinnen und Solisten oder im Ensemble ihr Können zeigen. Ausgeschlossen sind all jene, die ein professionelles Studium der Musik begonnen haben.

Jedes Jahr wechseln die Kategorien, 2022 ist der Wettbewerb ausgeschrieben in

1. Solokategorien: Streichinstrumente, Akkordeon, Percussion, Mallets (Stabspiele) und Pop-Gesang.

2. Ensemblekategorien: Duo: Klavier und ein Blasinstrument, Klavier-Kammermusik, Vokal-Ensemble, Zupf-Ensemble, Harfen-Ensemble, Alte Musik, Baglama-Ensemble und Hackbrett-Ensemble.

Nicht trödeln: Anmeldung bis zum 15. November

Neu in der Saison 2022 ist die Kategorie „Jumu open“. Alle Instrumente und Performances können hier zum Zug kommen, die durch bisherige „Jugend musiziert“-Kategorien nicht abgedeckt sind. Beispielhaft könnten Musikstile mit Tanz, Film oder Malerei verbunden werden. Die Teilnahme ist ab dem Landeswettbewerb möglich.

In den Musikschulen der Region (im Bild aus Meckenbeuren) richtet sich der Blick auf den Wettbewerb „Jugend musiziert“ 2022. (Foto: Roland Weiss)

Los gehen wird der Wettbewerb in der hiesigen Region am 29./ 30. Januar 2022 in verschiedenen Orten. Wie gewohnt ist vom Regionalwettbewerb eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb oder von dort auch zur Bundesebene möglich.