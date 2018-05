Jubilare erinnern sich an ihren ersten Arbeitstag

Liebenau (sz) – Sie arbeiten schon mindestens zehn oder auch schon 30 Jahre bei der Liebenau Service GmbH oder der Liebenau Objektservice GmbH, beides Unternehmen der Stiftung Liebenau. Und doch erinnern sich die Mitarbeiter und die Werkstattbeschäftigten (WfbM) gemeinsam mit ihren Vorgesetzten auf der Jubilarfeier im Liebenauer Schloss noch gut an ihren allerersten Arbeitstag. Nebenbei entsteht unter diesem Motto eine bunte Collage, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung Liebenau.

„Der erste Arbeitstag in einem neuen Betrieb ist für jeden von uns etwas ganz Besonderes“, sagte Frank Moscherosch, Geschäftsführer der Liebenau Service. „Alles ist neu, wir sind nervös, werden per Handschlag begrüßt, durch Räume und über das Gelände geführt. Später erinnern wir uns oft noch an jeden Namen, jedes Detail – in einigen Fällen sogar 10 950 Tage, also 30 Jahre später.“ Insgesamt 33 Mitarbeiter feiern in diesem Jahr ihr Dienstjubiläum über zehn, 20, 25 und 30 Jahre oder eben 3650, 7300, 9125 und 10 950 Tage, die auf den ersten folgten. „Sie alle haben an jedem einzelnen Tag mit viel Fleiß, Engagement und Durchhaltevermögen uns dazu verholfen, wo wir heute stehen. Ich freue mich auf jeden neuen Tag unserer Zusammenarbeit“, sagte Moscherosch.

Mitarbeiter berichten persönliche Geschichten

Zunächst wurden alle geehrt, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Dienstjubiläum feiern. Moscherosch überreichte Urkunden, Geschenkgutscheine und Rosen. Dann unterschrieben die Anwesenden auf einer roten Tafel neben einem kleinen Eisbären. Denn im Jahr ihres ersten Arbeitstages drehte sich alles um Eisbär Knut, der im Berliner Zoo geboren wurde. Weitere Zeichen aus dem jeweils ersten Arbeitsjahr wurden für die Jubilare ausgesucht. Bis zum Ende der Feier ergab sich so eine bunte Collage, die künftig den Empfang der Liebenau Service GmbH schmückt, heißt es weiter in der Mitteilung. Bei den Ehrungen der 20-, 25- und 30-jährigen Jubiläen kommen auch die Mitarbeiter und Beschäftigten selbst zu Wort. So berichtete der Werkstattbeschäftigte Heribert Danner, dass er sich seit seinem ersten Arbeitstag in der Bäckerei das Fluchen verboten habe. „Das passt nicht zu meinem Glauben, das ist nicht richtig“, sagt er. Von der Beschäftigten Julia Walzik erfuhren die rund 70 Zuhörer, dass sie mit ihrer heutigen Arbeit im Paketdienst wunschlos glücklich ist, sich außerdem in der Redaktion des Leichte-Sprache-Teams engagiert und zum Ausgleich Bauchtanz macht.

Nach vielen Anekdoten aus dem Arbeitsleben der Jubilare klingt der Abend bei einem Glas Sekt und einem festlichen Büffet gemütlich aus.