JU und Stiftung Liebenau im christlichen Menschenbild vereint

Der Kreisverbandes der Jungen Union Bodensee (JU) hat vor Kurzem die Stiftung Liebenau besucht. Dabei stellte Ulrich Dobler, Stabsstelle Politik und Internationales der Stiftung Liebenau, das christliche Verständnis vom Menschen mit seinen Bedürfnissen als Leitbild der Geschäftstätigkeit der Stiftung in den Vordergrund. Das berichtet die Junge Union in einem Presseschreiben.

Als Arbeitgeber beschäftigt die Stiftung rund 8000 Mitarbeiter, wovon etwa 700 aus den Kreisen Ravensburg, Bodenseekreis und Umgebung kommen. Hierbei reiche die Bandbreite von typisch sozialen Berufen und Berufsfeldern bis hin zu handwerklichen und einigen in der Verwaltung tätigen Menschen, heißt es in dem Bericht der jungen Christdemokraten weiter.

Ein entscheidender Wirtschaftsfaktor der Region sei die Stiftung nicht zuletzt auch durch Projekte wie beispielsweise das sich derzeit in Umsetzung befindliche St. Anna Quartier in Tettnang, einem generationenübergreifenden Wohnprojekt, so die JU in dem Schreiben. „Das christliche Fundament in sozialer Verantwortung und der gleichzeitige Blick auf den individuellen Menschen als auch die Gesellschaft – das ist ein besonderer Gewinn für unsere Region und ein zukunftsfähiges Unternehmerbild, das auch zum sozialen Frieden in der Gesellschaft beiträgt“, wird JU-Kreisvorsitzender Daniel Funke in der Mitteilung zitiert.

Berthold Broll ging als Vertreter der Geschäftsführung der Stiftung Liebenau unter anderem auf die Fragen zur historischen Entwicklung der Stiftung, angefangen mit Adolf Aich und den Tettnanger Bürgern bis hin zur internationalen Ausrichtung zum Beispiel durch die Mitarbeit an EU-Projekten, ein.

Vor dem 150. Jubiläum der Stiftung Liebenau im nächsten Kalenderjahr bleibt festzuhalten, dass ein Bild eines großen Wirtschaftsfaktors für die Region sowie eines christlich-sozialen Arbeitgebers mit gelebter europäischer Idee im Gedächtnis bleibt, für dessen Erhalt und zukünftiges Wohlergehen es sich auch zukünftig lohnt politisch fürzusprechen, denn letztlich steht hier der Mensch im Mittelpunkt, heißt es in der Mitteilung der Jungen Union abschließend.