„Josef’s Museum“ steht Meckenbeuren gut

Was bislang bereits bei der Messe Klassikwelt Bodensee oder bei Traktorentreffen ein Hingucker war, besitzt nun eine feste Anlaufstelle: Josef Meschenmoser hat in der Wiesentalstraße (als Nachbar zu Möbel Block) ein kleines wie feines Museum mit acht restaurierten Porsche Traktoren eingerichtet. „Sie sind zu schade, um sie im Keller stehen zu haben“, sind sich Annemarie und Josef Meschenmoser einig. Besichtigt werden kann „Josef’s Museum“ nach Absprache.

Seit mehr als zehn Jahren hat sich der Mann aus Reute in seinem Ruhestand zum Restaurator und ausgewiesenen Fachmann für die Porsche-Traktoren entwickelt. Seit drei Jahren steht er auch dem „Allgaier-Porsche-Diesel Freunde Bodensee“ vor, der bei der Vereinsgründung im Mai 2012 etwa 35 Mitglieder hatte und heute auf 116 gewachsen ist.

„Josef’s Museum“ freilich ist ein privates – eines, in das der vormalige Bauunternehmer richtig Herzblut investiert. So, wie man es von ihm kennt – erinnert sei nur an das Projekt mit Acht- und Neuntklässlern der Meckenbeurer Theodor-Heuss-Schule. 2008 hatte Meschenmoser mit ihnen einen Porsche Junior Diesel (Baujahr 1958) restauriert. „Wir haben den übelsten Traktor gekauft, den wir finden konnten“, schmunzelt er. Nach der viel bewunderten Restauration ging der für 10 000 Euro nach Österreich – und die solcherart erwirtschafteten 3000 Euro erfreuten die Schule in Buch.

Seit Kurzem nun nutzt der rührige Rentner aus Reute im Gewerbegebiet zwischen Möbel Block und Eberle-Hald einen 100 Quadratmeter großen Raum, in dem zuvor ein Fachhandel für Maschinen, Werkzeuge und Eisenwaren beheimatet war, der in die Benzstraße umzog. Das Haus selbst gehört Meschenmoser, der es nicht mehr weiter vermieten wollte. „Wo hast du denn deine Traktoren?“ – diese Frage habe er in der Vergangenheit vielfach gehört, als diese noch im Keller des Bauhofs standen. Also entschloss sich das Ehepaar, das nicht nur bei diesem Hobby an einem Strang zieht, ein Museum einzurichten. Neuer Boden, neue Elektrik, neue Scheinwerfer und ein gemütlicher Holztisch plus Büfett: Hier lässt es sich heimelig verweilen, „das gibt unsere zweite Heimat“, fühlen sich Annemarie und Josef Meschenmoser nach dem ersten Vierteljahr schon richtig wohl.

Von Ravensburg-blau zu rot

Im Mittelpunkt aber stehen natürlich die acht glänzenden Porsche-Traktoren, bei deren (Firmen)Geschichte Josef Meschenmoser sich als wandelndes Lexikon entpuppt. Zwischen 50 und 60 Jahre haben die Schlepper in der Landwirtschaft, in der Kiesgrube oder anderweitig gedient. Der jüngste Neuzugang war noch als Fasnetstraktor in Ravensburg im Einsatz, ehe ihn Josef Meschenmoser erstand. Und da es sich – vom orangenen AP 17 einmal abgesehen – um rote Raritäten handelt, wurde auch dieser Ravensburg-blaue Traktor umlackiert.

Eine offizielle Eröffnung soll es übrigens im Mai 2016 geben. Nicht nur hinsichtlich dieses Termins sprudeln bei den beiden bereits die Ideen. Auch darüber hinaus darf man gespannt sein, was es noch aus der Wiesentalstraße 39 zu vermelden gibt...

Terminabsprache mit Annemarie und Josef Meschenmoser ist möglich unter Telefon 07542 /43 22 und 0171 / 371 33 05.