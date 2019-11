Jonas Botschaft ist noch immer aktuell

Mehr als 100 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren sind in der vergangenen Woche im Rahmen der ökumenischen Kinderbibelwoche (KiBiWo) ins evangelische Stephanus-Gemeindehaus gekommen. Von Donnerstag bis Samstag hatten sie dort die Möglichkeit zu singen, zu spielen, zu basteln und den biblischen Propheten Jona näher kennenzulernen. Den Abschluss bildete der ökumenische Familiengottesdienst am Sonntagmorgen.

„Hey, Hallo, Tagchen, Servus“, tönt es im Eingangslied durch die evangelische Pauluskirche. Mit dem KiBiWo-Begrüßungssong wird der Gottesdienst eröffnet, die Kinder singen kräftig mit. Der evangelische Pfarrer Peter Steinle heißt die ökumenische Gemeinschaft willkommen. Der Gottesdienst ist sehr gut besucht, nur vereinzelt bleibt ein Platz frei. Viele Kinder haben Eltern, Geschwister und Großeltern mitgebracht. „Sie sollen heute ein bisschen von dem, was wir die letzten Tage so erlebt haben, gezeigt bekommen“, erläutert die katholische Gemeindereferentin Martina Andric-Röhner.

Und dann erzählt Raupe Rosalie, die laut Steinle „zwar nicht in der Bibel vorkommt, die Kinder aber in den letzten Tagen durch die biblische Geschichte geleitet hat“, zusammen mit dem Schiffskapitän und dem König von Ninive, was die Kinder über den Propheten Jona gelernt haben. „Ein Prophet ist sozusagen der Lautsprecher Gottes. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach, zum Beispiel, wenn man dem König eine Botschaft überbringen muss“, berichtet Jona. „Als Gott die Stadt Ninive doch verschont hat, war Jona erst mal geknickt. Er hat gedacht, dass er erst dann alles richtig gemacht hat, wenn Ninive untergegangen ist. Aber seine Aufgabe war es nur, den Menschen zu sagen, dass sie sich selbst zerstören, wenn sie so weitermachen. Hier kann durchaus eine Parallele zu aktuellen Geschehnissen gezogen werden“, stellt Andric-Röhner fest. „Und so durfte Jona erleben, dass Gottes Barmherzigkeit nicht nur Ninive gilt, sondern auch ihm, der Raupe Rosalie und allen, die heute hier sind“, ergänzt die Gemeindereferentin. Pfarrer Steinle findet: „Das Schöne an der Kinderbibelwoche ist, dass man elementare Glaubensinhalte auf spielerische Art in Theaterstücken vermitteln kann.“

„Manchmal geht es bei uns zu wie in Ninive und manchmal haben wir Angst wie Jona im Bauch des Wals“, sagt Steinle und bittet um Gottes Frieden und Beistand. Er bedankt sich bei der Band für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes, allen Mitarbeiterinnen und den Konfirmanden, die ebenfalls zum Gelingen der Bibelwoche beigetragen haben.