Johannes Warth hält Spiegel vor

Der Schauspieler und Komiker Johannes Warth macht Station in Meckenbeuren und präsentiert am Freitag, 19. Mai, um 20 Uhr seinen Erlebnisvortrag „Die acht Samen der Achtsamkeit“ im Kulturschuppen am Gleis 1 am Bahnhofsplatz. Johannes Warth bezeichnet sich selbst als Überlebenskünstler, der in der Tradition des Hofnarren als moderner Narr die Aufgabe übernimmt, brisante Themen anzusprechen und Veränderungsprozesse anzustoßen.

Bei seinen Auftritten zeigt er ein Repertoire aus Schauspielkunst, Musik und Artistik. Seit mehr als drei Jahrzehnten spielt er auf Bühnen und Vortragssälen in der ganzen Republik.

Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro bei Schreibwaren Gresser unter der Telefonnummer 07542 / 4711. An der Abendkasse kosten sie 17 Euro.