JHV der Blutreitergruppe Meckenbeuren

Die Blutreitergruppe Meckenbeuren hält am Freitag, 29. April, ihre Jahreshauptversammlung ab. Beginn ist um 20 Uhr im Gasthaus Schloß in Brochenzell. Es werden die Berichte des Kassiers und des Schriftführers vorgetragen und die Jubilare geehrt. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind die Teilnahme der Frauen am Blutfreitag und anstehende Termine. Alle Blutreiter sind eingeladen. Weitere Vorschläge und Anregungen können im voraus bei Hubert Bernhard gemeldet werden. Telefon: 0170 / 2 35 43 43