Jesus hilft Josef an der Säge

Bis Ende Oktober kann dieser Früchteteppich in der Kirche in Brochenzell bewundert werden. In liebevoller Kleinarbeit wurde er gestaltet vom Seniorenteam Brochenzell unter der Leitung von Uschi Keller-Weishaupt. Die Vorlage zeichnete Carmen Indlekofer nach einem Wandgemälde aus dem Dom in Speyer.